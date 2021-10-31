Washington Post Оригинал

WP: «не похоже на манёвры» — США и Европу обеспокоило наращивание российских войск на границе с Украиной

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Россия вновь наращивает войска на украинской границе, что беспокоит многих западных чиновников, пишет The Washington Post. По мнению аналитиков, эти перемещения, которые не похожи на обычные манёвры, заслуживают внимания из-за недавнего обострения риторики Кремля по Украине.
WP: «не похоже на манёвры» — США и Европу обеспокоило наращивание российских войск на границе с Украиной
Reuters

Россия вновь начала наращивать свою военную группировку рядом с украинской границей, что беспокоит некоторых американских и европейских чиновников, которые пристально следят за необычными перемещениями техники и личного состава на западном фланге России, пишет The Washington Post.

Чиновники, которые общались с изданием на условиях анонимности, так как у них нет полномочий обсуждать эту тему в публичном пространстве, сообщили, что передвижения войск вновь подогрели опасения, которые впервые появились в апреле, когда Москва значительно увеличила своё военное присутствие на границе.

Передвижения российских войск на границе возобновились на фоне ужесточения политики Кремля по отношению к Украине. Российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, в последнее время всё чаще критикуют связи Киева с Западом и даже ставят под сомнение суверенитет Украины. Путин также предупредил, что любое расширение НАТО на украинскую территорию Москва воспримет как пересечение «красной линии».

Что же касается отношений между Москвой и НАТО, то они стали особенно напряжёнными, когда Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО 18 октября после того, как альянс выслал восемь членов российской миссии по обвинению в шпионаже.

Вместе с тем, чем конкретно российские войска занимаются у украинской границы, пока неясно. В последние дни в социальных сетях появились видео, на которых российские военные поезда и автоколонны перевозят большое количество боевой техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

«Суть в том, что это не учения. Это не похоже на манёвры. Что-то происходит. Но что?» — задался вопросом директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

Чиновники в США и Европе заметили эти передвижения в последние недели после того, как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией под названием «Запад — 2021».

По словам Кофмана, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии, которые обычно располагаются в Новосибирске, после учений в Сибирь не вернулись и вместо этого соединились с российской группировкой вблизи украинской границы. Кофман также отметил, что, судя по снимкам, свою технику и личный состав ближе к Украине перебрасывает и 1-я гвардейская танковая армия — элитное формирование, базирующееся в районе Москвы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил после завершения учений «Запад — 2021», что Россия оставила свою военную технику, а также центры управления и связи на учебных полигонах вдоль украинской границы. По его оценке, численность российских войск, развёрнутых на украинской границе, составляет 80-90 тыс. человек, если не считать группировку, дислоцированную в Крыму. При этом Киев считает, что Москва пытается сделать так, чтобы ситуация оставалась напряжённой и неопределённой.

По мнению Кофмана, на этот раз обстановка может заслуживать особого внимания во многом потому, что Россия, судя по всему, понизила порог, после которого Кремль перейдёт на Украине к более решительным действиям.

«Я бы сказал, что нужно сделать шаг назад и взглянуть на прошедший год в целом, и, если вы это сделаете, то вы поймёте, что российский тон и риторика по Украине резко изменились», — подытожил он.

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