WP: «не похоже на манёвры» — США и Европу обеспокоило наращивание российских войск на границе с Украиной

Россия вновь наращивает войска на украинской границе, что беспокоит многих западных чиновников, пишет The Washington Post. По мнению аналитиков, эти перемещения, которые не похожи на обычные манёвры, заслуживают внимания из-за недавнего обострения риторики Кремля по Украине.

Россия вновь начала наращивать свою военную группировку рядом с украинской границей, что беспокоит некоторых американских и европейских чиновников, которые пристально следят за необычными перемещениями техники и личного состава на западном фланге России, пишет The Washington Post.

Чиновники, которые общались с изданием на условиях анонимности, так как у них нет полномочий обсуждать эту тему в публичном пространстве, сообщили, что передвижения войск вновь подогрели опасения, которые впервые появились в апреле, когда Москва значительно увеличила своё военное присутствие на границе.

Передвижения российских войск на границе возобновились на фоне ужесточения политики Кремля по отношению к Украине. Российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, в последнее время всё чаще критикуют связи Киева с Западом и даже ставят под сомнение суверенитет Украины. Путин также предупредил, что любое расширение НАТО на украинскую территорию Москва воспримет как пересечение «красной линии».

Что же касается отношений между Москвой и НАТО, то они стали особенно напряжёнными, когда Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО 18 октября после того, как альянс выслал восемь членов российской миссии по обвинению в шпионаже.

Вместе с тем, чем конкретно российские войска занимаются у украинской границы, пока неясно. В последние дни в социальных сетях появились видео, на которых российские военные поезда и автоколонны перевозят большое количество боевой техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

«Суть в том, что это не учения. Это не похоже на манёвры. Что-то происходит. Но что?» — задался вопросом директор программы исследований России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

Чиновники в США и Европе заметили эти передвижения в последние недели после того, как Россия завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией под названием «Запад — 2021».

По словам Кофмана, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии, которые обычно располагаются в Новосибирске, после учений в Сибирь не вернулись и вместо этого соединились с российской группировкой вблизи украинской границы. Кофман также отметил, что, судя по снимкам, свою технику и личный состав ближе к Украине перебрасывает и 1-я гвардейская танковая армия — элитное формирование, базирующееся в районе Москвы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил после завершения учений «Запад — 2021», что Россия оставила свою военную технику, а также центры управления и связи на учебных полигонах вдоль украинской границы. По его оценке, численность российских войск, развёрнутых на украинской границе, составляет 80-90 тыс. человек, если не считать группировку, дислоцированную в Крыму. При этом Киев считает, что Москва пытается сделать так, чтобы ситуация оставалась напряжённой и неопределённой.

По мнению Кофмана, на этот раз обстановка может заслуживать особого внимания во многом потому, что Россия, судя по всему, понизила порог, после которого Кремль перейдёт на Украине к более решительным действиям.

«Я бы сказал, что нужно сделать шаг назад и взглянуть на прошедший год в целом, и, если вы это сделаете, то вы поймёте, что российский тон и риторика по Украине резко изменились», — подытожил он.