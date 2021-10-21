Times: предупреждение Москве — Великобритания впервые может поставить Украине летальное оружие

Великобритания может поставить Украине свои ракеты класса «земля — земля», а также другие виды летального оружия, сообщает The Times. Отмечается, что это будет первая сделка подобного рода: как пишет издание, Лондон и Киев обеспокоены тем, что с пуском «Северного потока — 2» Россия может начать агрессию против Украины, поскольку уже не будет нуждаться в транзите газа через её территорию.

Великобритания впервые ведёт переговоры с Украиной по поводу поставок Киеву своего оружия, сообщает The Times: как отмечает издание, переговоры ведутся на фоне беспокойства о том, что Россия может воспользоваться текущим газовым кризисом для захвата территорий.

Согласно планам, Великобритания предоставит Украине свои ракеты класса «земля — земля», а также ракеты для боевых самолётов. По словам одного из украинских дипломатов, любая эскалация в конфликте с Россией приведёт к «непредсказуемым последствиям» для европейской безопасности.

Как пишет The Times, ссылаясь на анонимные источники, в Великобритании и на Украине полагают, что Россия не предпринимала попыток захвата оставшейся украинской территории из-за того, что Украина играла роль транзитной державы, а также из-за сопротивления украинских вооружённых сил. Однако теперь с появлением «Северного потока — 2» поставки газа в Европу будут целиком зависеть от России и Москве больше не нужно посредничество со стороны Украины.

По словам одного из украинских дипломатов, Киев опасается, что Россия планирует зимой начать военную операцию в Донбассе. Дипломат считает, что военные учения «Запад-2021» были подготовкой к грядущему конфликту. «Им не нужен Крым, им нужна вся Украина, поскольку сердце истории, религии и культуры находится в Киеве, а не в Москве», — приводит The Times слова дипломата.

Несмотря на то что Великобритания ранее посылала на Украину своих военных для тренировок, возможная сделка по поставке ракет станет первой поставкой британского летального оружия Киеву, пишет The Times. До этого Великобритания снабжала Украину экипировкой, такой как наборы первой помощи, приборы ночного видения, шлемы и устройства GPS. Отмечается, что Великобритания также может поставить украинскому флоту два минных тральщика и восемь ракетных катеров. Кроме того, обсуждается возможность поставки ракет Brimstone класса «воздух — земля».

Издание напоминает, что ранее европейские страны всегда поддерживали Украину в конфликте с Россией, однако никогда не поставляли Киеву летальное оружие, опасаясь обострения. Теперь же намерение Великобритании о поставке ракет может стать предупреждением в адрес Москвы о том, что Лондон готов помочь своему союзнику защищаться.

Как пишет The Times, некоторые британские аналитики полагают, что Россия может воспользоваться своим шансом, в то время как страны Запада отвлекаются на Китай. Украина, в свою очередь, опасается того, что её европейские союзники, такие как Германия, излишне зависимы от поставок газа из России.