Главред: НАТО поможет Украине «перемалывать российскую армию», но участвовать не будет

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что приглашение Киева к участию в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям говорит о важности Украины для альянса. Однако, отмечает эксперт в материале для портала «Главред», это сближение не означает, что после Украину сразу примут в НАТО, и в случае «агрессии России» Киеву придётся «перемалывать российскую армию с помощью НАТО, но не при его участии».

То, что Украину пригласили для участия в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям — Конференции национальных директоров вооружений, говорит о важности Киева для альянса, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Как пишет он в материале для портала «Главред», поскольку сегодня Украина имеет статус расширенного партнёрства с НАТО, в этом случае, вероятно, страна также будет интегрирована в процесс разработки и создания образцов вооружения для стран — членов НАТО. А это значит, что будет задействован украинский военно-промышленный комплекс и научно-технический потенциал.

«Спектр того, что мы можем производить, очень широкий — во-первых, благодаря ВПК, а во-вторых, тому, что мы имеем уникальные технологии, которых нет даже у США. Потому присутствие Украины на встрече директоров вооружений важно тем, что, с одной стороны, они продолжают нас интегрировать в свои структуры и привлекать, а с другой — НАТО экономически выгодно использовать Украину в качестве страны-производителя, даже если отдельных частей или комплектующих», — считает Жданов.

Однако, продолжает эксперт, это сближение не означает, что после Украину сразу примут в НАТО. Альянсу необходимо понимать все процессы внутри страны, желательно — и в ВПК. Для этого нужно перевести вооружённые силы на оргштатную структуру, понятную им, и интегрировать систему управления и связи в систему НАТО, то есть обеспечить полное взаимодействие.

«НАТО важно, чтобы в случае, если у России «сорвёт башню» и она решит проводить наступательную операцию против Украины, мы могли, хоть медленно, но уверенно перемалывать российскую армию с помощью НАТО, но не при его участии», — пишет эксперт.

Но, к сожалению, констатирует Жданов, так как Украина не может сегодня выставить собственных требований для других стран на международной арене, страна является инструментом, и ей приходится «выбирать из двух зол, между Западом и Востоком».

«Потому что несмотря на все плюсы реинтеграции, научно-технического прогресса в связи с этим и повышения обороноспособности страны, мы всё равно не принимаем самостоятельных решений и Украина сейчас — это некая метрополия, за главенство над которой развернулась борьба. Возможно, в будущем мы сможем выдвигать свои требования и на равных участвовать в мировых процессах, но пока как есть. И для нас сегодня это тоже выход», — заключает Олег Жданов.