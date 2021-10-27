Главред: НАТО поможет Украине «перемалывать российскую армию», но участвовать не будет
То, что Украину пригласили для участия в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям — Конференции национальных директоров вооружений, говорит о важности Киева для альянса, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Как пишет он в материале для портала «Главред», поскольку сегодня Украина имеет статус расширенного партнёрства с НАТО, в этом случае, вероятно, страна также будет интегрирована в процесс разработки и создания образцов вооружения для стран — членов НАТО. А это значит, что будет задействован украинский военно-промышленный комплекс и научно-технический потенциал.
«Спектр того, что мы можем производить, очень широкий — во-первых, благодаря ВПК, а во-вторых, тому, что мы имеем уникальные технологии, которых нет даже у США. Потому присутствие Украины на встрече директоров вооружений важно тем, что, с одной стороны, они продолжают нас интегрировать в свои структуры и привлекать, а с другой — НАТО экономически выгодно использовать Украину в качестве страны-производителя, даже если отдельных частей или комплектующих», — считает Жданов.
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