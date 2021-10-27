Onet: Россия разорвала отношения с НАТО, и это не может не радовать Польшу

Для Польши чем хуже отношения между Западом и Россией, тем лучше, ведь она предпочитает видеть настоящее лицо агрессивной России, а не московское дипломатическое притворство, пишет польский эксперт Витольд Юращ. На портале Onet он обращает внимание на то, что лучшей новостью стал бы отказ Москвы от Основополагающего акта Россия — НАТО, который раз и навсегда развязал бы руки Североатлантическому альянсу.

Несколько дней назад Россия приняла решение приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и одновременно представительства НАТО в Москве. Это, безусловно, ответный шаг России на лишение аккредитации 8 из 18 российских дипломатов, которые находились в миссии при штаб-квартире Североатлантического альянса. Они были обвинены в шпионаже. «Это решение можно приравнять к реальному разрыву отношений между властями России и Североатлантическим альянсом», — пишет польский эксперт Витольд Юращ на портале Onet.

В статье он подчёркивает, что в течение многих лет именно диппредставительство при НАТО было одним из самых важных в российской дипломатии. В качестве примера он приводит личность Дмитрия Рогозина, который сразу же с должности посла России при НАТО вырос до вице-премьера. В свою очередь, Александр Грушко до назначения и после завершения миссии занимал пост заместителя министра иностранных дел России. Юращ, однако, обращает внимание на то, что, несмотря на весь престиж диппредставительства, оно не несло какой-либо ответственности за вопросы безопасности — то есть за предотвращение инцидентов или ограничение их последствий.

Следовательно, в этом плане его закрытие не влечёт за собой автоматически рост риска, к примеру, случайного инцидента в воздушном пространстве над Балтийским или Чёрным морем между силами НАТО и России. Для стабилизации ситуации после подобных инцидентов существует «прямая красная линия» между главнокомандующим объединёнными силами в Европе и главой российского Генерального штаба. Дипломатические контакты, в свою очередь, никуда не денутся, ведь все государства — члены альянса имеют двусторонние отношения с Москвой, поясняет эксперт.

По его мнению, показная реакция Москвы на выдворение своих дипломатов полностью вписывается в логику действий России, которая уже несколько лет постоянно стремится к ужесточению отношений с Западом. При этом он напоминает, что до определённого момента агрессивные действия Москвы несколько смягчались российской дипломатией, которая, несмотря на реваншистское и агрессивное поведение, всегда вела себя очень корректно, что касается формы взаимоотношений. Недаром глава российской дипломатии Сергей Лавров на протяжении многих лет считался одним из самых действенных глав дипломатии в мире. Однако уже несколько лет и сам Лавров, который всегда позволял себе многое, но только за кулисами, всё чаще ведёт себя высокомерно и на публике. «Однако это не результат усталости или растущего гнева главы российской дипломатии, а именно производная хладнокровного расчёта», — объясняет автор.

Приостанавливая деятельность представительства, Россия хотела вызвать нервную реакцию со стороны некоторых стран — членов альянса, а именно Франции, Италии и Испании, всегда стремящихся нормализовать отношения с Россией, которая, впрочем, и не против, только без кардинальных изменений в её политике. Юращ уверен, что Россия по-прежнему преследует цель разделения Запада на «рациональные» и «русофобские» страны. К последней категории она, конечно же, причисляет Польшу, Румынию и Прибалтику.

В качестве инструментов, которые помогут одной из стран — участниц альнса признать необходимость достижения соглашения с Россией на условиях Москвы, он называет миграционный кризис на восточной границе НАТО и ЕС, а также газовый кризис в Европе. «Однако до этого, скорее всего, дело не дойдёт, поскольку даже традиционно доброжелательно нстроенные к России государства имеют слишком много доказательств её вмешательства в их политическую жизнь <…>», —отмечает Юращ. Он имеет в виду поддержку, оказываемую Москвой Национальному фронту Марин Ле Пен во Франции и каталонским сепаратистам в Испании. Спокойная и решительная реакция главы немецкой дипломатии Хайко Масса на очередное повышение ставок со стороны Москвы наглядно показала, что Запад пока что не действует так, как того хотела бы Россия. «Проблема, однако, кроется в том, что, по всей видимости, Москва, скорее всего, сделает свой выбор в пользу ещё большего нагнетания напряжённости, нежели поиска реального диалога», — предупреждает он.

По мнению аналитика, с точки зрения Польши, тот факт, что Россия уже довольно долгое время делает очень высокие ставки и часто при этом проигрывает, весьма позитивный момент. «Для нас отношения между Западом и Россией — это «чем хуже, тем лучше». Потому что в качестве альтернативы не будет менее агрессивной России, а только Россия с более тщательно замаскированой агрессией. Именно это опасно, потому что так вероятность того, что один из наших партнёров по НАТО попадётся на удочку хороших намерений Москвы, была бы выше», — объясняет он. «Ещё лучшим сценарием, с нашей точки зрения, был бы отказ Москвы от Основополагающего акта Россия — НАТО», — добавляет он.

Эксперт объясняет, что с военной точки зрения это не имело бы большого значения, потому что россияне уже перебросили значительные силы на Запад. Однако при таком раскладе у НАТО были бы развязаны руки и альянс мог бы спокойно размещать свои силы на территории новых членов НАТО без оглядки на этот политический документ. Если бы Москва решилась на такой шаг, то она, скорее всего, следом продемонстрировала бы силу, например перебросив ракеты «Искандер» на Запад, надеясь также на то, что большая часть поляков посчитает эскалацию напряжённости чрезмерной.

«Суть дела, однако, состоит в том, что «Искандеры» находятся на колёсных пусковых установках, поэтому совершенно неважно, сколько их размещено у нашей границы. Потому что если в один прекрасный день Москва захочет развязать войну, то эти ракеты она всё равно сможет перебросить в любое место в течение суток. Москва никакой войны не хочет, и единственное, что она развязывает, так это войну нервов, а российские ставки напоминают не что иное, как блеф», — резюмирует польский эксперт Витольд Юращ на портале Onet.