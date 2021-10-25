Polskie Radio: НАТО навсегда останется для России «противником номер один»

Стремление Москвы наладить отношения или прийти к соглашению с отдельными западноевропейскими странами, даже с США, не отменяют того факта, что именно НАТО всегда будет олицетворять для неё противника номер один, уверен польский эксперт Гжегож Кучиньский. В беседе с Polskie Radio он рассказал, что для него решение России завершить работу своей миссии при НАТО вполне логично.

Несколько дней назад Россия объявила, что с ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе, а также представительства НАТО в Москве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу решения России приостановить свою дипломатическую миссию при Североатлантическом альянсе, подчеркнув при этом, что НАТО остаётся открытым для диалога, несмотря на одновременное укрепление своей политики в вопросах обороны и сдерживания, сообщает Polskie Radio.

Польский эксперт Гжегож Кучиньский заявил, что решение о разрыве официальных дипломатических контактов не стало для него чем-то неожиданным. «Сколько бы россияне ни хотели прийти к соглашению или улучшать отношения с отдельными западными странами, ЕС или США, НАТО продолжает оставаться для них противником номер один», — объяснил он.

Аналитик напомнил, что одна из причин приостановки деятельности представительства Москвы при НАТО в Брюсселе кроется в лишении аккредитации восьми российских дипломатов.«НАТО решило вдвое сократить состав российской дипломатической миссии из-за подозрений в ведении деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, прямо говоря — в связи со шпионажем», — подчеркнул Кучиньский. «В этом плане шаг России совершенно логичен», — добавил он.