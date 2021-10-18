Newsweek: лидеры Прибалтики настаивают, что Трамп сделал НАТО сильнее

Хотя во время президентского срока Дональда Трампа отношения между членами НАТО были напряжёнными, лидеры стран Прибалтики считают, что сам альянс от его правления выиграл. Они отмечают, что благодаря его настойчивости удалось увеличить финансирование, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу был направлен дополнительный контингент для сдерживания России, пишет Newsweek.

По словам представителей стран Прибалтики, во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США НАТО стало сильнее. Все они отметили в интервью Newsweek, что, несмотря на драматические действия Трампа на международной арене, а также несмотря на раздор внутри альянса по вопросу, как отвечать на современные вызовы, внутри альянса утвердилось понимание, что на сегодняшний день его членам он нужен. «Все поняли, что ему нет альтернатив», — отметил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Пребывание Трампа на посту президента породило вопросы, по-прежнему ли альянс подходит для своих целей. Трамп постоянно говорил о том, что страны должны разделять ответственность между собой, грозился выйти из альянса в одностороннем порядке, ссорился с другими членами организации и даже преждевременно покинул саммит НАТО в Лондоне. Вскоре после этого СМИ заговорили, что альянс находится в состоянии искусственного поддержания жизни.

Но при этом в 2016 году альянс отправил подкрепление в Латвию, Эстонию, Литву и Польшу, расценив, что им больше всего угрожает Россия. Так что министр иностранных дел Латвии отмечает, что у принятых Трампом решений, по крайней мере в этом регионе, был позитивный эффект. Он считает, что благодаря давлению его администрации и пониманию, что угрозы растут, страны и стали увеличивать свои траты на оборону.

«Внешнюю политику Путина часто описывают как прагматичную и оппортунистскую. Этот сильный лидер способен видеть и эксплуатировать слабость. Для лидеров Прибалтики наилучшая оборона — крепкое сдерживание», — пишет автор статьи. С ним согласны и чиновники, с которыми он общался. Они отмечают, что рады присутствию дополнительного контингента, уверены, что он помогает сохранить мир в этом регионе.

«Никто не знает, когда Путину может понадобиться укрепить свой режим. Проблема в том, что он пытается разрешить свои внутренние политические проблемы — спад популярности и экономические трудности — с помощью новых интервенций. Никто не знает, когда в его планах это может появиться в следующий раз. Так что мы должны быть подготовлены, и я думаю, что чем больше будет присутствие, тем больше будет гарантия», — отметил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Позитивно о роли НАТО отозвалась и глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что у них хороший контакт с новой американской администрацией. Она отметила, что администрация Байдена с самого начала повернулась к Европе и стала укреплять трансатлантическое сотрудничество.

Литовский чиновник, в свою очередь, настаивает, что страны его региона постоянно сталкиваются с угрозой для основных прав человека, фундаментальных ценностей и международного правопорядка. И ответ на эту угрозу им нужно выработать стратегический, геополитический и долгосрочный, поскольку даже если Путина в России не станет, система от этого не изменится.

Поэтому все, с кем беседовали журналисты Newsweek, призывали США следить за Россией. А сами они сконцентрированы на НАТО, следят, чтобы альянс адекватно оценил обстановку в сфере безопасности и выработал рабочие методы по борьбе с этим.

Помимо России, НАТО сейчас озабочено восстановлением после Афганистана. В альянсе пытаются определить, почему прогнозы по афганскому правительству были столь далеки от реальности. Но всё же собеседники издания настаивают, что США для них — партнёр, которому можно доверять.

Список угроз для НАТО постоянно меняется. Если там давно обосновались угрозы со стороны России и международного терроризма, то более новые вопросы включают Китай, изменение климата, массовую миграцию и кибербезопасность. И везде альянс должен сочетать силу и манёвренность. Но, помимо этого, он должен успокоить скептиков как внутри США, так и в Европе, наладить отношения между членами, а также пережить движение за большую военную автономию Европы, пишет Newsweek.