France 24: НАТО готовится к агрессии России, но протягивает ей руку

В НАТО приняли новую стратегию развития, в которой предусмотрены действия членов альянса на случай нападения России. Причём там считают, что это может быть одновременное нападение по нескольким фронтам, сопряжённое с использованием кибероружия, ядерного оружия и удара из космоса. Поэтому на модернизацию вооружений альянса решено выделить миллиард долларов, передаёт France 24.

10 тысяч российских солдат, сотни бронемашин и десятки воздушных и морских кораблей, которые тренируются на границе с Украиной, — такие апрельские кадры поразили представителей стран НАТО. Поэтому в этот четверг Североатлантический альянс принял стратегию, которая полностью предназначена для защиты от России.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы не станем зеркально отвечать на дестабилизирующее поведение России, и у нас нет намерения размещать новые ядерные ракеты на европейской территории. Так что мы улучшим комплекс политических и военных мер, чтобы дать ответ на эти угрозы.

Сценарий, который, судя по этому новому плану, ожидают в НАТО: одновременное нападение России в районе Прибалтики и Чёрного моря, возможно с применением ядерного оружия, информационных атак и ударов из космоса.

Чтобы подготовить свою оборону, альянс опирается на фонд в размере миллиарда долларов. Они должны пойти на финансирование инноваций и на обновление арсенала. При этом страны-члены беспокоятся по поводу последних российских технологий, таких как сверхзвуковые ракеты или боевые роботы, которых использовали несколько недель назад во время совместных с Белоруссией учений.

Однако альянс уточняет, что не ждёт неизбежного нападения России, но обращается к Москве с призывом.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: НАТО должно продолжать делать то, что оно делало до этого момента, — готовиться. Несмотря ни на что, рука НАТО остаётся открытой для рукопожатия, задача России — её пожать.

Россия, со своей стороны, отрицает какую-либо враждебность по отношению к европейским странам и считает, что, наоборот, это НАТО способно привести к дестабилизации континента такой подготовкой.

Дата выхода в эфир 22 октября 2021 года.