Глава Минобороны ФРГ: Россия должна понять, что НАТО готово в крайнем случае применить оружие

Россия должна чётко понять, что НАТО готово в крайнем случае применить оружие, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём интервью для Deutschlandfunk. По словам политика, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран Прибалтики, а также угрожает европейской безопасности в киберпространстве. При этом министр отметила, что НАТО остаётся открытым к диалогу с Москвой.

Германия и прочие страны НАТО, принимавшие участие в операции в Афганистане, сейчас предпринимают все усилия, для того чтобы эвакуировать из страны помогавших им местных жителей, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём интервью для Deutschlandfunk. Крамп-Карренбауэр заявила, что прогресс в данном направлении продвигается шаг за шагом.

Комментируя приостановку работы российского представительства при НАТО, Крамп-Карренбауэр отметила, что это решение Москвы не стало неожиданностью. Политик заявила, что это реакция на высылку восьми российских дипломатов, уличённых в разведывательной деятельности.

«Россия превратилась для нас в значительный вызов. Мне кажется, что Россия посредством множества незначительных мер проверяет, насколько далеко она может зайти и где она встретит решительное сопротивление», — приводит Deutschlandfunk слова главы Минобороны ФРГ.

По словам Крамп-Карренбауэр, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран Прибалтики. Кроме того, Москва угрожает безопасности путём гибридных угроз и кибератак. Говоря о гибридных угрозах, политик привела в пример миграционный кризис, развязываемый Белоруссией: Крамп-Карренбауэр заявила, что действия Минска, скорее всего, согласованы с Москвой.

Как отметила Крамп-Карренбауэр, НАТО должно ясно дать России понять, что в крайнем случае готово применить даже ядерное оружие в рамках стратегии сдерживания. По словам политика, это требуется для того, чтобы ни у кого не возникало мысли нарушать границы стран альянса и их партнёров в прибалтийском и черноморском пространствах.

При этом глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что НАТО всегда остаётся открытым для диалога с Россией. Крамп-Карренбауэр заявила о том, что переговоры о разоружении продолжаются и Москва также приглашается принять в них участие.