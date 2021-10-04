Das Erste: многочисленные депутаты бундестага бойкотировали мероприятие Минобороны ФРГ по Афганистану

Мероприятие министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам операции бундесвера в Афганистане пройдёт в грядущую среду, сообщает Das Erste. Отмечается, что на нём не будет представителей большинства партий бундестага: депутаты сочли, что подведение столь важных итогов в разгар формирования правящей коалиции неуместно.
Полные напряжения отношения министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр с экспертами по оборонительной политике от партий бундестага пополнились очередным анекдотом, сообщает Das Erste. Представители фракций СДПГ, зелёных, «Свободных демократов» и даже ХДС бойкотировали запланированное Крамп-Карренбауэр мероприятие по итогам операции бундесвера в Афганистане.
В партиях заявили, что время, выбранное для мероприятия, «абсолютно неподходящее», пишет издание. Представители фракций отметили, что неуместно обсуждать такую важную тему, как операция в Афганистане в разгар переговоров о создании правящей коалиции.
Как пишет Das Erste, мероприятие, организованное Крамп-Карренбауэр, должно состояться в следующую среду. Своё участие в нём, помимо прочих, подтвердили министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн. Приветственное слово будет говорить генсек НАТО Йенс Столтенберг. На вечер была запланирована дискуссия с депутатами бундестага (по теме «Каковы уроки Афганистана»), однако значительная часть парламентариев отказалась от участия в ней.
Издание отмечает, что депутаты выражали своё недовольство датой мероприятия ещё за несколько недель до его начала. Именно поэтому решение Крамп-Карренбауэр сохранить изначальное время проведения натолкнулось на массовое непонимание со стороны фракций бундестага.
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