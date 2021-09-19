Глава Минобороны ФРГ: Европа должна стать менее зависимой в военном плане от США

Если Европа хочет, чтобы ей доверяли и относились к ней всерьёз, то ей нужно начинать действовать самостоятельнее, рассказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. При этом она отметила, что большая самостоятельность означает не отмежевание от США, а возможность отстаивать собственные интересы, которые не всегда совпадают с интересами Вашингтона.

Никто не ожидал, что Кабул и Афганистан в целом падут так быстро, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. При этом она отметила, что бундесверу удалось эвакуировать большинство своих местных помощников ещё до обострения ситуации. Тем не менее вывезены были не все, кому немецкое правительство давало свои обязательства. «Лично мне этот факт не даёт покоя», — приводит издание слова Крамп-Карренбауэр. По её словам, теперь Берлин должен приложить все дипломатические усилия, чтобы эвакуировать оставшихся местных помощников из Афганистана: политик также отметила, что некоторые из них пожелали остаться.

При этом Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что эвакуация из Кабула была проведена успешно, что свидетельствует о высоком потенциале бундесвера. По словам главы Минобороны, немецкая армия способна эффективно позаботиться о безопасности, однако ей нужно больше поддержки: финансирование с целью достижения отметки в 2% от ВВП и политическая поддержка.

Крамп-Карренбауэр отметила, что если европейцы хотят, чтобы к ним относились с доверием и всерьёз, то это значит, что нужно действовать соответствующе. «Это не значит, что мы должны отмежеваться от США. Однако могут быть такие ситуации, в которых у нас с Вашингтоном будут разные интересы, в том числе в рамках НАТО. Для этого мы должны собственными силами стать самостоятельнее», — приводит Frankfurter Allgemeine слова политика.

Глава Минобороны ФРГ также заявила, что не стоит ставить под вопрос НАТО только из-за того, что Дональд Трамп и Джо Байден не ставили европейских союзников в известность по поводу своих планов в Афганистане. Однако Крамп-Карренбауэр добавила, что игнорировать это обстоятельство также не стоит.