Bild: министр обороны ФРГ возложила ответственность за нынешний кризис в Афганистане на Трампа

В свете продолжающегося наступления «Талибана» в Афганистане глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что соглашение, заключённое Дональдом Трампом с «Талибаном», стало «началом конца», пишет Bild. При этом издание отмечает, что сама Крамп-Карренбауэр выступает против возобновления военной миссии в Афганистане и является сторонницей вывода войск.

«Талибан»* продолжает захватывать всё новые и новые районы Афганистана, пишет Bild. Складывается ощущение, будто миссия НАТО в стране была напрасной. Тем временем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр возложила ответственность за происходящее на Дональда Трампа.

«Злополучное соглашение Трампа с «Талибаном» стало началом конца», — написала Крамп-Карренбауэр у себя в Twitter, признав при этом, что соглашение на какое-то время привело к прекращению огня.

Издание напоминает, что, ещё будучи президентом США, Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Афганистана. Для этого он заключил с «Талибаном» соглашение, согласно которому те должны были начать мирные переговоры с Кабулом.

При этом Крамп-Карренбауэр выступает против возобновления миссии в Афганистане, отмечает Bild. Ранее она писала, что бундесвер выполнил в Афганистане все свои задачи. «Готовы ли общество и парламент к тому, чтобы снова отправить бундесвер на войну и минимум на ещё одно поколение оставить военное присутствие в Афганистане? Если нет, то общий вывод войск из Афганистана является верным решением», — приводит издание слова министра.

Пресс-секретарь Миноборны ФРГ Арне Коллатц в минувшее воскресенье заявил о том, что ведомство не исходит из того, чтобы «месяц спустя после вывода немецких войск размышлять о том, что можно вернуть войска обратно». Коллатц также отметил, что решение о выводе войск из Афганистана было коллективным, поэтому кто-то один не может нести за него ответственность. Пресс-секретарь также ушёл от прямого ответа на вопрос, превратится ли Афганистан снова в базу международного терроризма, заявив, что после вывода войск бундесвера ведомство может лишь ограниченно оценивать обстановку на афганской территории.

Между тем, депутат от партии ХДС Норберт Рёттген не исключил возвращения немецких войск в Афганистан, сообщает Bild. Политик призвал международное сообщество остановить наступление «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.