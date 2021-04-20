Bild: операция в Афганистане стала самой кровопролитной для немецкой армии со времён Второй мировой

С 2001 года на территории Афганистана службу прошли 160 тысяч немецких солдат, пишет Bild. Людские потери за всё время составили 58 человек: как отмечает бывший советник Ангелы Меркель по безопасности генерал Эрих Вада, это первый случай с 1945 года, когда немецкие солдаты участвовали в войне и несли людские потери.
Бесконечная война в Афганистане подходит к концу, пишет Bild: в минувшую среду Джо Байден объявил о том, что настало время вывести войска США из страны. Что касается немецкой армии, то она планирует полностью покинуть афганскую территорию уже к середине августа.
Как пишет издание, после 20 лет войны логично задаться вопросом: стоило ли оно того? За её время был уничтожен Усама Бен Ладен, однако «Талибан»* по-прежнему контролирует 20% территории страны. Только за прошедший год в Афганистане погибло 3035 мирных граждан.
Что касается бундесвера, то за всё время с 2002 года на территории Афганистана службу прошло 160 тыс. солдат. Согласно данным немецкого правительства, вся операция обошлась ФРГ в сумму €12 млрд. Общие людские потери составили 58 человек.
«Эта операция стала рекордной по потерям для бундесвера. В то время как в Германии дискутировали на тему того, является ли операция в Афганистане войной, немецкие солдаты сражались и погибали, впервые с 1945 года», — приводит Bild слова бывшего советника Ангелы Меркель по безопасности генерала Эриха Вада. По мнению Вада, результат операции для Германии нельзя назвать ни победой, ни поражением. В итоге остаются только вывод войск, пустые дипломатические фразы и справедливые вопросы об оправданности.
«Было множество ложных ожиданий, разочарований и неудач. Но одновременно с этим сегодня в Афганистане есть множество регионов, положение которых значительно улучшилось в сравнении с 2001 годом», — приводит издание слова депутата от партии зелёных Тобиаса Линднера.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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