Newsweek: ответ на инцидент в Чёрном море — пять российских военных самолётов пролетели над Аляской

Пять российских самолётов пролетели вблизи Аляски, не заходя в воздушное пространство США или Канады, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, инцидент произошёл после того, как российские военные самолёты сопроводили американские бомбардировщики, пролетавшие над Чёрным морем, а также на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между Москвой и НАТО.

Пять российских самолётов пролетели вблизи Аляски, не заходя в воздушное пространство США или Канады, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление высокопоставленных американских военных. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в регионе Аляска заявило, что обнаружило, отследило и идентифицировало российский самолёт, вошедший в Зону идентификации ПВО Аляски в 17:53 в четверг 21 октября. Самолёт действовал в международном воздушном пространстве и покинул зону идентификации ПВО в 19:21, согласно заявлению Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Как сообщает журнал, в заявлении командования не уточнялось, насколько близко российские самолёты пролетели над США. В нём также не говорилось, что это были за самолёты и была ли необходимость поднимать в воздух американские воздушные суда.

Генерал-лейтенант военно-воздушных сил Дэвид Крумм, командующий Аляскинским регионом Командования воздушно-космических сил Северной Америки заявил, что американские военные будут «проявлять бдительность при выполнении аэрокосмического предупреждения и контроля в Северной Америке». Он добавил, что будут приняты меры для «сдерживания стратегических конкурентов, представляющих угрозу общим интересам США, наших союзников и партнёров».

Как напоминает издание, инцидент произошёл через два дня после того, как Министерство обороны России заявило, что два самолёта Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B и два самолёта-заправщика KC-135, пролетавшие над «нейтральными водами Чёрного моря». Москва заявила, что подняла свои истребители, чтобы идентифицировать воздушные цели и предотвратить нарушение государственной границы России.

Кроме того, в последние недели между Москвой и НАТО произошёл всплеск напряжённости, напоминает журнал. В понедельник Россия заявила, что приостановит действие своей постоянной миссии при НАТО после того, как альянс выслал восемь российских дипломатов. Россия также выступила против заявлений министра обороны США Ллойда Остина, сделанных в ходе визита на Украину на этой неделе. Остин, в частности, подчеркнул, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, в свою очередь, предупредил, что вступление Украины в НАТО было бы чрезвычайно «опасным» шагом, который вынудил бы Россию отреагировать.