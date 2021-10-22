Обозреватель: «они пугают» — украинский эксперт не верит в способность России помешать продвижению НАТО
Москва пытается запугать Киев, когда называет перспективу членства Украины в НАТО нарушением своих «красных линий», поэтому пытается защититься от такого сценария наращиванием сил у границ, считает военный эксперт Олег Жданов. Однако, как пишет «Обозреватель», он отметил, что открытые военные действия Кремля против Украины, в том числе нанесение ракетных или ядерных ударов, приведут к непоправимым последствиям для самих россиян, поэтому, наблюдая за учениями «оккупантов»*, украинская армия должна брать на заметку все новшества и отрабатывать их на собственных учениях.
«Они пугают. Мы постоянно сталкиваемся с силовыми запугиваниями со стороны РФ и гадаем на кофейной гуще, нападёт Путин или не нападёт. А здесь мы сталкиваемся с запугиванием, когда России нечем пугать. Кроме громких слов: «Держите меня семеро, я сейчас его буду бить» — реально больше ничего нет. Говорят, самый страшный сон Путина — это когда натовские войска будут стоять на границе с Россией. На сегодняшний день он фактически сбывается», — уверен эксперт.
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