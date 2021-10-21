Лiга: в СБУ отчитались о предотвращении потенциальных химических терактов в ЕС

В Службе безопасности Украины сообщили, что блокировали контрабандное перемещение металлической ртути с Украины в Евросоюз. Как передаёт «Лiга.net», в ведомстве считают, что вещество могло использоваться для массовых химических терактов.

Контрразведка СБУ блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в Евросоюз. Как пишет «Лiга.net», в пресс-службе ведомства сообщили, что вещество могло использоваться для массовых химических терактов.

В СБУ рассказали, что 3 кг ртути пытался перевезти через границу гражданин одной из европейских стран. По информации спецслужбы, за эту «услугу» он получил €5 тыс. При этом за границей курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать ртуть за €200 тыс.

Иностранца задержали в пункте пропуска «Малые Селменцы». Правоохранители говорят, что обнаружили у мужчины скрытые емкости с ртутью при осмотре его личных вещей. Задержанному объявили о подозрении по статье уголовного кодекса о контрабанде.

Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков опасного товара.