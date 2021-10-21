Лiга.net Оригинал

Лiга: в СБУ отчитались о предотвращении потенциальных химических терактов в ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Службе безопасности Украины сообщили, что блокировали контрабандное перемещение металлической ртути с Украины в Евросоюз. Как передаёт «Лiга.net», в ведомстве считают, что вещество могло использоваться для массовых химических терактов.
Лiга: в СБУ отчитались о предотвращении потенциальных химических терактов в ЕС
СБУ

Контрразведка СБУ блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в Евросоюз. Как пишет «Лiга.net», в пресс-службе ведомства сообщили, что вещество могло использоваться для массовых химических терактов.

В СБУ рассказали, что 3 кг ртути пытался перевезти через границу гражданин одной из европейских стран. По информации спецслужбы, за эту «услугу» он получил €5 тыс. При этом за границей курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать ртуть за €200 тыс.
 
Иностранца задержали в пункте пропуска «Малые Селменцы». Правоохранители говорят, что обнаружили у мужчины скрытые емкости с ртутью при осмотре его личных вещей. Задержанному объявили о подозрении по статье уголовного кодекса о контрабанде.
 
Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков опасного товара.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Лiга.net Украина Европа
теги
Европа СБУ теракт Украина химическое оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров