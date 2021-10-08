ЛБ: СБУ призвали запретить въезд российским артистам на Украину

Службу безопасности Украины просят рассмотреть возможность запрета въезда на Украину для певиц Ирины Круг и Ёлки из-за посещения ими Крыма. Как пишет «Левый берег», ведомству также предложили рассмотреть вопрос применения санкций в отношении рэпера Басты, поскольку последние его визиты в страну в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.
Службу безопасности Украины призывают рассмотреть возможность запрета въезда на Украину для российских артистов Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьёвой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве. Как пишет «Левый берег», с соответствующим письмом к председателю СБУ Ивану Баканову обратился Крымско-татарский ресурсный центр.
Как говорится в письме, Ирина Круг и Баста, «нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым*», где выступали с концертами. Ёлка хоть и не устраивала концерты, однако могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей.
«Просим вас проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьёвой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении них», — говорится в письме.
Крымско-татарский ресурсный центр также предложил рассмотреть вопрос применения санкций в отношении Басты, в частности, повторно запретить въезд на Украину, поскольку последние его визиты в страну в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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