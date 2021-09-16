Корреспондент: в СБУ рассказали о покушениях на жизнь Зеленского

За два года Служба безопасности Украины открыла шесть дел, в рамках которых расследовались посягательства на жизнь и здоровье президента Владимира Зеленского. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве сообщили, что два уголовных дела уже прекращено, расследование по трём делам продолжается, однако не уточнили, кто именно совершил эти правонарушения и обстоятельства инцидентов.
Служба безопасности Украины открыла шесть уголовных дел по факту посягательства на жизнь и угроз убийства президента Украины. Как пишет «Корреспондент», в ведомстве сообщили, что с 20 мая 2019 года СБУ осуществляла досудебное расследование в четырёх делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в двух делах по фактам угроз убийства и нанесения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса.
Два дела по статье 112 УК Украины закрыли из-за отсутствия состава преступления, по трём расследование продолжается, одно дело по статье 346 УК Украины направили в суд с обвинительным актом.
В то же время СБУ не уточняет, кто именно совершил эти правонарушения, а также обстоятельства инцидентов.
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