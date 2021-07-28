«Иллюзия контроля»: «Главред» усомнился в способности Зеленского подчинить себе силовиков

Украинский президент провёл перестановки в силовом блоке, в частности в Службе безопасности Украины. Как пишет «Главред», политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что политическое руководство страны хочет контролировать спецслужбы, а это возможно, когда в их структуре есть верные люди, однако в нынешних реалиях это лишь иллюзия контроля, поскольку окружение Зеленского уже выяснило его слабые точки и умеет активно им манипулировать в своих интересах.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил трёх заместителей председателя СБУ Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Как считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, это является частью стиля управления Зеленского, который проводит ротацию команд, в том числе и в силовом блоке.
Как продолжает эксперт, политическое руководство любой страны хочет контролировать спецслужбы, а это возможно, когда в структуре СБУ есть верные люди, которые могут контролировать происходящие процессы и создавать конкуренцию внутри спецслужбы, для того чтобы каждый был завязан на президенте.
«СБУ — это единственная действующая структура, над которой Зеленский имеет практически полную власть. Соответственно, логика Зеленского состоит в контроле спецслужб и их руководителя Баканова, чтобы держать последнего в тонусе. Однако в большей степени это лишь иллюзия контроля. Судя по всему, окружение Зеленского уже выяснило его слабые точки и умеет активно им манипулировать в своих интересах», — считает эксперт.
Об этом говорит и случай с заменой главы МВД Авакова на Монастырского. Более того, это является ошибкой Зеленского, так как Аваков мог держать улицу, чего явно нельзя сказать о новом руководителе МВД, добавил Тарас Загородний.
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