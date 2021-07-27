СТРАНА: «жизнь заставила» — репетитор рассказал, как учил Зеленского говорить по-украински

Автор десятков учебников по языку и литературе педагог Александр Авраменко рассказал, как он занимался репетиторством по украинскому языку с Владимиром Зеленским. Как передаёт «СТРАНА», Авраменко отметил, что прогресс существенно тормозило то, что в окружении ученика никто по-украински не говорил, однако педагог добавил, что способности к изучению языков у Зеленского имеются, а нынешний языковой уровень президента педагог оценивает как «не безнадёжный».

Педагог, ведущий и автор десятков учебников по языку и литературе Александр Авраменко рассказал, как занимался репетиторством по украинскому с Владимиром Зеленским. Как пишет «СТРАНА», по словам Авраменко, прогресс существенно тормозило то, что в окружении ученика никто по-украински не говорил.

Педагог рассказал, что Зеленский решил подтянуть украинский язык ещё до президентских выборов и занимался два года.

«О президентстве не говорил, говорил, что планирует снимать кино на украинском языке. А потом я догадался: видимо, это всё-таки нечто большее, в политику пойдёт», — признался педагог.

Авраменко считает, что овладевать языком Зеленскому мешало то, что у него не было времени заниматься регулярно.

«Где только не занимались! И в аэропорту Борисполь, и в Межигорье... У него свои гастроли, поездки, у меня — свои. Чаще всего это было в офисе «Квартала-95» на Лукьяновке. Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий — и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре — и пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: прочитать книгу — как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться, тогда что-то будет. Так и с языком», — вспомнил Авраменко.

Он добавил, что уроки были неформальными.

«Брали черешни, ели и разговаривали обо всём», — сказал известный автор учебников.

По его мнению, способности к изучению языков у Зеленского имеются — «тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил».

Нынешний языковой уровень президента Авраменко оценивает как «не безнадёжный».

«Он еще далёк от идеала: мягкие шипящие, это «шшьо» вместо «що», русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти: необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он всё лучше: языковые мышцы тренируются», — констатировал Авраменко.