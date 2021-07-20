УП: Зеленский попросил Брюссель признать за Украиной европейскую перспективу

Владимир Зеленский предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины на саммите лидеров ЕС. Как пишет «Украинская правда», Зеленский отметил, что несколько стран ЕС уже официально поддержали Киев в данном вопросе.

Владимир Зеленский во время встречи в Батуми предложил президенту Европейского совета рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины на саммите лидеров ЕС. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского президента.

Отмечается, что Зеленский выразил убеждение, что первым шагом на пути к членству Украины, Грузии и Молдавии в Европейском союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьёй 49 Договора о ЕС. Он также напомнил, что несколько стран ЕС уже официально поддержали европейскую перспективу Украины.

«Я предложил президенту Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского совета», — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что формат «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдавии поможет им быстрее приближаться к ЕС.