УП: Зеленский попросил Брюссель признать за Украиной европейскую перспективу

22:55
Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына певца Пьехи
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи и диджея Наталии Горчаковой.
22:39
В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Северный поток — 2».
22:34
Фанат «Зенита» арестован на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» фаер
Фаната петербургского «Зенита» арестовали на десять суток за брошенный в болельщика московского «Локомотива» перед матчем за Суперкубок России по футболу фаер.
22:24
Борисов рассказал о спросе на истребитель Checkmate
Спрос на новый российский лёгкий истребитель Checkmate оценивается в 300 единиц, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
22:13
Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.
22:07
В Госдепе допустили возможность увеличения штата посольства США на Кубе
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты после протестов на Кубе изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.
22:00
Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об Олимпийской деревне в Токио.
21:52
Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию вокруг Вароши
Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис по телефону обсудили осложнение ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты.
21:52
Оргкомитет ОИ отреагировал на слова Мамедова о «средневековых» условиях в Токио
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто прокомментировал критику условий в Олимпийской деревне со стороны вице-президента Федерации фехтования России (ФФР), а также главного тренера российской сборной Ильгара Мамедова.
21:45
В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка
В пресс-службе калининградского УМВД сообщили, что 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
21:41
Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.
21:33
В Подмосковье годовалый ребёнок госпитализирован с ножевыми ранениями
В подмосковном Егорьевске прокуратура проводит проверку после госпитализации годовалого ребёнка.
21:32
Тренер сборной России по плаванию Чепик объяснил, почему редко общается с Ефимовой
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил, почему редко общается с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.
21:29
Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке России
Основатель бренда безоператорных мини-АЗС и топливораздаточных колонок Benza Михаил Колесников прокомментировал ситуацию на топливном рынке России.
21:28
Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолёту F-35A Lightning II, а также шведскому JAS-39 Gripen.
21:20
Онопко считает, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ
Бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
21:17
Ректор МАИ рассказал о самых популярных направлениях для поступления
Авиаконструктор, ректор Московского авиационного института (МАИ), академик РАН Михаил Погосян рассказал, какие направления в институте сейчас наиболее популярны.
21:15
Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн
Новейший российский лёгкий тактический истребитель Checkmate будет стоить $25—30 млн, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
21:10
В Воронежской области задержали начальника районного подразделения МВД
В Воронежской области задержан начальник одного из районных подразделений МВД по делу о покушении на дачу взятки.
21:08
В Финляндии сообщили о начале четвёртой волны COVID-19
Представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.
21:06
Воробьёв заявил, что рад участию подмосковных компаний в МАКС-2021
Глава Московской области Андрей Воробьёв выразил радость в связи с тем, что в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании.
21:04
Агент футболиста «Эвертона» Бернарда опроверг слухи об интересе «Зенита»
Адриано Спадото, агент полузащитника английского «Эвертона» Бернарда, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».
20:57
В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову
Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин сообщил, что клуб ведёт переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по нападающему красно-белых Максиму Глушенкову.
20:55
Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate.
20:50
Дизайнеры оценили интерьер «дворца» главы ставропольского ГИБДД
Дизайнер интерьера Максим Октябрёв прокомментировал дизайн интерьера «дворца» главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова, который был задержан за взяточничество.
20:49
В России могут начать конфисковывать мусоровозы за нелегальный сброс отходов
Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что предложил предусмотреть в Кодексе об административных нарушениях конфискацию мусоровозов за сброс отходов в неположенных местах.
20:48
Лавров и Керри провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную подготовку к конференции по климату в Глазго.
20:47
Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников
Московские торговые сети сообщили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников.
20:47
В АТОР рассказали, как приобрести тур без риска потери денег
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, как покупать туры без риска потери денег.
20:46
В Подмосковье от борщевика обработали свыше 12 тысяч га земель
По итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье обработали более 12 тыс. га земель, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
20:45
«Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкую команду в контрольном матче
Итальянская «Фиорентина» крупно обыграла немецкий «Остермюнхен» в контрольном матче.
20:44
В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V»
Санкт-Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» в количестве 81 тыс. комплектов доз, сообщает пресс-служба администрации города.
20:43
Иммунолог порекомендовал проверить кровь перед вакцинацией от COVID-19
Профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина сообщила, что анализ крови поможет проверить, готов ли организм к прививке.
20:41
В Казани появится досуговый центр для маломобильных групп детей
К началу учебного года в Казани откроется досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии города.
20:39
The Telegraph: англичанин Шоу играл с переломом рёбер в матчах с Украиной, Данией и Италией
Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отыграл с переломом рёбер большую часть плей-офф Евро-2020.
20:31
В кабмине ФРГ заявили, что переговоры с США по «Северному потоку — 2» продолжаются
Переговоры между США и Германией по ситуации со строительством «Северного потока — 2» продолжаются, заявили РИА Новости в правительстве ФРГ.
20:26
В ЦПВС сообщили об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Истребители ВВС Израиля в ночь на 19 июля нанесли ракетный удар по объектам к юго-востоку от Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.
20:20
В Удмуртии предупредили о дожде и грозах
В ночь с 20 на 21 июля в Удмуртии ожидаются грозы и дожди, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
20:20
Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер считает, что изменение девиза Олимпийских игр связано с политической повесткой.
20:17
Посол США заявила, что Вашингтон продолжит экономическое давление на Минск
Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон продолжит применение инструментов экономического давления в отношении белорусских властей и активизирует поддержку гражданского общества.
20:15
Хтей об изменении девиза ОИ: не думаю, что идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами
Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.
20:07
Продюсер прокомментировала успех «Майора Грома»
Журналист, кинокритик и продюсер Мария Безрук в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала успех фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» на интернет-платформе Netflix.
20:06
Умер учёный Василий Глухих
Российский учёный, специалист в области термоядерной энергетики, почётный научный руководитель предприятия госкорпорации «Росатом» «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова», академик Российской академии наук Василий Глухих умер на 93-м году жизни.
20:01
Безос анонсировал два полёта в космос с пассажирами в 2021 году
Миллиардер Джефф Безос в ходе пресс-конференции заявил, что принадлежащая ему компания Blue Origin в 2021 году планирует выполнить ещё два запуска своего космического корабля New Shepard.
19:58
Фёдор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта МОК
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал полноценное признание Международной федерации самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК).
19:56
Le Monde: телефон Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus
Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.
19:49
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»
Московский «Спартак» сообщил, что матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» в Португалии пройдёт без болельщиков гостей.
19:46
Рекрутер дала советы начинающим IT-специалистам при поиске работы
Руководитель отдела рекрутинга компании Selectel Виктория Киселёва перечислила самые распространённые ошибки, которые совершают начинающие IT–специалисты при устройстве на работу.
19:46
Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 172
Число жертв наводнений на западе ФРГ, по последним данным, увеличилось до 172.
19:42
Пострадавшим от паводка жителям Приамурья предоставят скидку на оплату электроэнергии
В Амурской области пострадавшие от паводка жители получат скидку на оплату электроэнергии в размере 30%.