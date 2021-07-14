Украинский депутат: отставка Авакова означает политическую кончину Зеленского

Уход в отставку главы МВД Украины Арсена Авакова является предвестником политической кончины Владимира Зеленского, считает член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады, депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива. Как он рассказал «СТРАНЕ», Аваков был единственным стабилизатором, который давал украинскому президенту возможность существовать, и именно баланс Авакова позволял Зеленскому находиться у власти.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат фракции ОПЗЖ и бывший советник Арсена Авакова Илья Кива прокомментировал «СТРАНЕ» отставку главы МВД. По словам Кивы, он с глубоким уважением относится к Арсену Авакову, невзирая на разногласия в политических взглядах.

«В наших личных взаимоотношениях ничего не поменялось. Поменялись наши позиции, виденье.

Я больше чем уверен, что цель у нас всегда была одна — это независимая и крепкая страна. И самое главное — цель, к которой мы идём и которую мы обязательно реализуем, Аваков со своей стороны, а я со своей — это парламентская республика, без роли президента, которая всё больше является бесполезной, даже вредительской. У нас ещё очень долгая дорога впереди», — заявил Кива.

Кива говорит, что слухи о том, что Арсен Аваков собирается баллотироваться в мэры Харькова, — это полная чушь и бред.

«Аваков ушёл для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского.

Когда приехал новый управляющий, надсмотрщик над Украиной от Америки, Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову, для того чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского.

Потому что Зеленского уже списали, он больше не нужен и пачкаться возле Зеленского никому больше не нужно.

С уходом Авакова начинается жёсткий выход Зеленского, поэтому мы на пороге больших событий: изменение форм правления страны, перевыборов.

Единственным стабилизатором, который давал Зеленскому возможность существовать, был Аваков, который решал вопросы с Пинчуком, с Ахметовым, с Коломойским, который находил компромиссы с Порошенко, Медвечдчуком и Бойко. То есть на самом деле Аваков вёл очень сбалансированную игру — где-то кого-то запугивал, кого-то покупал, входил с кем-то во взаимоотношения. Но именно баланс Авакова позволял Зеленскому находиться у власти.

Сегодня, когда Зеленский начал нападать на Авакова, а это было видно ещё полгода назад, Аваков перестал ему подсказывать и дал Зеленскому возможность совершить то количество ошибок и создать вокруг себя такое количество врагов, с которыми он никогда не справится.

Сейчас Аваков написал заявление об отставке, ушёл в сторону, дав возможность мальчику Володе спокойно утонуть в своём д*****», — сказал Кива.