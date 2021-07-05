Главред: встреча Зеленского и Путина будет зависеть от переговоров президента Украины с Меркель и Байденом

22:43
Макгрегор рассказал о своей одержимости
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что одержим деньгами.
22:40
Диетолог рассказала о свойствах арбуза
Тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук рассказала о свойствах арбуза.
22:35
ТАСС: Москалькова госпитализирована с коронавирусом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на окружение омбудсмена.
22:27
Источник: Погба склоняется к переходу в ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру во французском ПСЖ.
22:27
В Пермском крае перезахоронили останки красноармейцев, найденные в Псковской области
В Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.
22:24
На севере ФРГ обнаружена самая древняя неандертальская статуэтка
В одной из пещер в Саксонии обнаружен древнейший на сегодняшний день пример неандертальского абстрактного изобразительного искусства — статуэтка возрастом 51 тыс. лет.
22:22
Матыцин и Никитин обсудили вопросы развития спорта в Нижегородской области
Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили вопросы развития спорта в регионе.
22:13
Лётчики-лейтенанты ЗВО провели тренировочные полёты на «Ночных охотниках»
Лётчики-лейтенанты отдельного вертолётного полка Западного военного округа провели тренировочные полёты на Ми-28УБ «Ночной охотник».
22:11
Володин назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
22:10
ЦСКА уступил «Копенгагену» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Австрии московский ЦСКА проиграл датскому «Копенгагену».
22:04
Более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси
Более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
21:57
Матч Медведева и Хуркача перенесён на следующий день
Матч четвёртого раунда Открытого чемпионата Великобритании в мужском одиночном разряде между поляком Хубертом Хуркачем и россиянином Даниилом Медведевым перенесён на 6 июля.
21:55
Австрия вносит Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
С 8 июля Австрия вносит Россию в красный список, относя её к странам с распространением новых вариантов коронавируса.
21:47
Врач рассказал об особенностях ревакцинации
Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал об особенностях ревакцинации.
21:44
Бонуччи: в матче Италия — Испания нет фаворита
Защитник сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Евро-2020 с Испанией.
21:43
Замглавы МИД России высказался о санкциях США
США будут искать новые поводы для санкций против России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
21:41
Власти Москвы рассказали о работе по благоустройству города
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по благоустройству в городе.
21:34
Движение на трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за сошедшего селя
Сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Движение в обе стороны перекрыто.
21:30
СМИ: 6 июля Рамос пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с ПСЖ
Французский ПСЖ договорился о подписании контракта с бывшим капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом.
21:25
Для Керчи разработаны планы предотвращения будущих подтоплений
Правительство Крыма планирует углубить дно четырёх рек и построить гидротехнические сооружения для предотвращения будущих подтоплений в Керчи.
21:16
Силы ВВО отслеживают действия корабля-разведчика Франции в Японском море
Российские военные осуществляют контроль за действиями французского разведывательного корабля Dupuy de Lôme в Японском море, сообщает Национальный центр управления обороной России.
21:16
Сменился соперник российского боксёра Гассиева на ближайший бой
У российского боксёра-тяжеловеса Мурата Гассиева изменился соперник по предстоящему поединку.
21:04
Эксперт объяснил рост цены нефти марки Brent
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года.
21:03
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
Первый канал покажет в прямом эфире матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
21:02
В Тверской области завели дело по факту гибели ребёнка на электросамокате
В Тверской области завели уголовное дело по факту гибели ребёнка на электросамокате.
21:01
Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о Владимире Меньшове
Актёр Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.
20:54
В России запустили экопроект «Дни зелёных действий»
В России запустили экологический проект «Дни зелёных действий».
20:54
Глава Ростуризма рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе.
20:47
Матч Хуркач — Медведев на Уимблдоне был прерван из-за дождя
Матч четвертого раунда Открытого чемпионата Великобритании по теннису в мужском одиночном разряде Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев (Россия), а также остальные поединки дня прерваны в связи с дождём.
20:43
В Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра, которое ожидается днём во вторник, 6 июля.
20:41
В Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
На территории Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
20:39
Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.
20:37
«Локомотив» сыграл вничью с «Краковией» в товарищеском поединке
Футболисты московского «Локомотива» и польской «Краковии» не смогли выявить победителя в товарищеском матче.
20:30
Глава РФПИ рассказал о производстве «Спутника V» в России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в России.
20:26
Более 800 автомобилей были затоплены в Керчи и Ялте из-за сильных осадков
Более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
20:24
Энрике: сборная Италии сильна во многих аспектах
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике высказался о предстоящем матче полуфинала Евро-2020 с Италией.
20:15
Климатолог прокомментировал погодные аномалии в России
Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прокомментировал погодные аномалии в России.
20:15
Психолог дала рекомендации родителям выпускников
Психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова дала рекомендации родителям выпускников.
20:14
В Люксембурге рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 премьера
Состояние премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, оценивается как серьёзное, но стабильное.
20:09
Синоптики предупредили о возвращении жары в Свердловскую область
В Уральском гидрометцентре России предупредили о возвращении жары в Свердловскую область.
20:08
Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала года
Пять предприятий локализовали свои производства в Москве с начала 2021 года при поддержке столичного правительства.
20:08
Заслуженный спасатель России дал советы на случай эвакуации
Член Общественной палаты Московской области заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал советы на случай эвакуации, например при наводнении.
20:07
Хачанов прокомментировал выход в 1/4 финала Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими эмоциями после победы над американцем Себастьяном Кордой (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвёртом круге Открытого чемпионата Великобритании.
20:04
Шестун объявил сухую голодовку
Осуждённый за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку из-за этапирования из Торжка в Ногинск. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.
19:53
Матч за Суперкубок России в Калининграде состоится при 70%-ной заполняемости стадиона
Матч Суперкубка России — 2021 между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдёт при 70%-ной заполненности стадиона «Калининград».
19:53
Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил, что «эпидемиологическая обстановка в городе остаётся непростой».
19:51
В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Соответствующие изменения будут внесены в указ по борьбе с коронавирусом в течение двух дней.
19:50
На Центральной площади Ижевска вакцинацию прошли почти 5300 человек за неделю
В постоянном пункте вакцинации на Центральной площади Ижевска прививку от COVID-19 сделали почти 5300 человек за неделю.
19:45
В парках и музеях Подмосковья сделали прививки более 1300 человек за день
Более 1300 гостей парков и музеев Московской области сделали прививки от COVID-19 в воскресенье, 4 июля.
19:44
Психолог дал рекомендации по отдыху во время отпуска
Психолог Евгений Фомин дал рекомендации по отдыху во время отпуска.