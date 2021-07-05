Главред: встреча Зеленского и Путина будет зависеть от переговоров президента Украины с Меркель и Байденом

Встреча президентов Украины и России «в теории остаётся важной и актуальной», однако реально её возможность зависит от встреч Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Джо Байденом, считает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Как пишет «Главред», изменение политической ситуации в Германии и Франции может привести к уходу Меркель и Макрона и полной перезагрузке переговоров по Донбассу, после чего позиции России ослабнут, считает политик.

На данный момент сложно сказать, когда конкретно состоится встреча президента Владимира Зеленского и Владимира Путина, считает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Как пишет «Главред», по его мнению, всё будет зависеть от результатов встречи Зеленского с Меркель и Байденом. Если Москва и Киев не договорятся об украинско-российских переговорах на уровне лидеров стран летом, то уже осенью всё будет решаться в контексте новых геополитических процессов.

«Решение об этой встрече в голове одного человека — Путина. Думаю, что он сейчас, получив определённый карт-бланш после встречи с Байденом и повестку, которую ему нужно выполнить, ставит эту встречу в зависимость от зачисления или незачисления США пунктов выполнения этого порядка», — сказал Арестович, отметив, что в России, скорее всего, решили сделать ситуацию с встречей Зеленского и Байдена предметом торга.

Как утверждает чиновник, встреча президентов Украины и России «в теории остаётся важной и актуальной». Однако реально перспективы реализации такого мероприятия будут зависеть от того, насколько результативными станут результаты встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. Он также отметил, что изменение политической ситуации в Германии и Франции может привести к уходу Меркель и Макрона и полной перезагрузке переговоров по Донбассу, после чего позиции России ослабнут.