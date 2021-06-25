Главред: Зеленский не исключил, что Украина отгородится от Донбасса стеной

Владимир Зеленский заявил, что если Киеву не удастся достичь компромисса «в урегулировании российско-украинского конфликта в Донбассе», то Украина будет вынуждена отгородиться от региона стеной и этот вопрос будет решаться на референдуме. Как пишет «Главред», украинский президент добавил, что данная проблема является сложной, и у всех должно быть понимание того, что конфликт в Донбассе может затянуться на долгие годы.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью журналистке Наталье Мосейчук. Как пишет «Главред», в нём глава государства рассказал о том, что на самом деле произошло в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путна, об интеграции Украины в НАТО и о своём отношении к бывшему президенту Петру Порошенко.

Зеленский прокомментировал американо-российский саммит, который прошёл 16 июня в Женеве. В частности, он заявил об уверенности, что глава Белого дома поднимал вопрос Донбасса и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Я думаю, что Путину никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, Путин ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают моё отношение. Знают Соединённые Штаты моё резкое отношение к этому», — сказал украинский президент.

По итогам встречи с Байденом Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули «мазком». Президент Зеленский считает, что этого вопроса стороны действительно коснулись «одним мазком», и хозяин Кремля получил информацию, что «завтра-послезавтра вряд ли Украина получит членство в НАТО или ПДЧ».

«Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят великие державы. И я считаю, что вопрос ПДЧ — это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами альянса», — отметил Зеленский.

По словам президента, членство Украины в НАТО — это вопрос безопасности страны.

«Мы 13 лет всё же используем это, как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем. Мы давим. И, мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии: ну, хорошо, молодцы, ещё немного, ещё несколько реформ, ещё что-то, и тому подобное. А мы нуждаемся сейчас в поддержке. Сейчас у нас война. Сейчас в конкретных действиях нуждаемся от альянса и Соединённых Штатов Америки. Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно», — сказал Зеленский.

Зеленский также ответил на вопрос о том, преследует ли он бывшего президента Петра Порошенко.

«Порошенко мне не интересен. Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины. Сначала мы все поддерживали его, думали о больших изменениях в Украине. Мне, кажется, что он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он просто не готов это осознать», — сказал Зеленский.

Он добавил, что все опубликованные записи телефонных разговоров являются свидетельством государственной измены.

«То, что он сделал, когда все полномочия в переговорах предоставил Медведчуку между Украиной и Россией, — это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То люди делали деньги. Вот и всё. Я так считаю, это моё мнение. Это не приговор суда, но всё же», — отметил президент.

Кроме того, Зеленский считает, что Минские соглашения «едва живы» и нужна новая повестка для урегулирования ситуации в Донбассе.

«То, что было подписано в 2015-м, я считаю, едва живо. Вопрос в том, что это сегодня Нормандия, опираясь на Минск, или Минск, опираясь на встречу в Нормандии. Это единственный документ и не надо закрывать, но надо открывать другую адженду. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать», — отметил Зеленский.

Он добавил, что если Киеву не удастся достичь компромисса «в урегулировании российско-украинского конфликта в Донбассе», то Украина будет вынуждена построить стену с Донбассом, а сложный для страны вопрос будет решаться на референдуме.

Зеленский отметил, что к сценарию с построением стены Киев может перейти в том случае, если государству не удастся договориться с США и Россией по поводу новых соглашений по Донбассу.

«Если у нас не получится любых альтернативных договорённостей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно в нормандском формате. Если всё это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины», — отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что вопрос построения стены является сложным. У всех должно быть понимание того, что конфликт в Донбассе может затянуться на долгие годы.

«О Донбассе, или о той либо другой «стене» — это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдём, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Рассказал украинский президент и о возможном втором сроке. Зеленский заявил, что его президентский срок зависит от выбора людей. Комментируя свои слова о том, что он — президент одного срока, Зеленский ответил так: «Сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи успеть сделать. Мне кажется, что я много успею».