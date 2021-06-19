Rzeczpospolita: на Украине теряют терпение — Запад уже семь лет похлопывет её по плечу

Несмотря на то, что саммит Байдена и Путина не предрешил судьбу Украины, похоже, что Киев больше не готов ждать обещаний «светлого членства» в НАТО со стороны Запада, ему нужна конкретика, пишет Rzeczpospolita. Однако вместо конкретных сроков, как отметил беседе с изданием советник президента Украины Алексей Арестович, Запад похлопывает Украину по плечу, предлагает подождать и бороться с коррупцией.

Главный вывод, который после российско-американского саммита в Женеве сделала для себя Украина следующий — за её спиной не предрешили её судьбу, но и особо ей не помогли. Джо Байден уверил в своей поддержке в отношении территориальной целостности Украины, а Владимир Путин, сославшись на Минские соглашения отчётливо дал понять, что Москва не имеет никаких обязательств по ​​отношению к Украине, пишет Rzeczpospolita.



«Ключевой момент наверное определяется тем, что дело не дошло до перезагрузки отношений между США и России. Тем временем конечно Путин продолжает утверждать, что россиян в Донбассе нет, что, в свою очередь, значит, что он не торопится разрешать этот конфликт», — объяснил изданию Rzeczpospolita аналитик из Центра Разумкова в Киеве Михаил Пашков. В беседе он обратил внимание на очередное испытание в отношениях Украины с Западом, которым станет «Крымская платформа».

Это инициатива многостороннего обсуждения российской оккупации* полуострова, к которой Киев хочет привлечь как можно больше стран. «Саммит проекта «Крымская платформа» состоится в августе, и кто будет представлять на нём США чрезвычайно важно. По словам Зеленского, участие в саммите подтвердили уже около 30 мировых лидеров. Однако пока никто подробностей не раскрывает, так как, по сведениям наших дипломатов, в МИД России уже создан целый отдел, который занимается саботажем этой инициативы», —

добавил эксперт.

Rzeczpospolita напоминает, что накануне саммита в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью западным агентствам, что хотел бы видеть со стороны Джо Байдена определённости в вопросе предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Более того, он прямо заявил, что хочет услышать чёткое «да» или «нет» от президента США по этому вопросу. Однако в итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса не было никакой конкретики, сохранилась лишь декларация от 2008 года о том, что Украина «станет членом НАТО» и когда-нибудь получит план действий по членству в альянсе без каких-либо конкретных временных рамок. Байден объяснил, что Украина вступит в НАТО, но сначала она «должна бороться с коррупцией».

«Когда Албанию и Болгарию принимали в НАТО, там не было коррупции?» — задаётся вопросом в беседе с Rzeczpospolita советник в аппарате президента Зеленского Алексей Арестович.

«Стотысячная российская армия скапливается у наших границ, и вот-вот начнутся масштабные учения. Неясна и ситуация с «Северным потоком — 2», потому что фактически у нас отнимают $2 млрд долларов в год и ставят под угрозу нашу безопасность. Вполне возможно, что в один момент Россия проглотит Белоруссию, и тогда наша линия фронта с Россией автоматически увеличится на тысячу километров. Уже семь лет как наши солдаты погибают, а нас всё продолжают похлопывать по плечу и говорить, что нам надо подождать», — резюмирует политик.