«Мы не один народ»: Зеленский отреагировал на слова Путина об Украине
Владимир Зеленский сообщил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и русские — это один народ. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент заявил в интервью «Интерфакс-Украина».
«Давайте, наконец, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, всё это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю ещё раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался жёлто-голубой флаг. Так что мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории. И ещё кое-что — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», — заявил Зеленский.
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