«Мы не один народ»: Зеленский отреагировал на слова Путина об Украине

Владимир Зеленский заявил, что не согласен с тезисом Владимира Путина о том, что украинцы и русские — это один народ. Как сообщает «СТРАНА», по мнению украинского президента, если бы жители двух страны были бы одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался жёлто-голубой флаг».

Владимир Зеленский сообщил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и русские — это один народ. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Давайте, наконец, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, всё это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю ещё раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался жёлто-голубой флаг. Так что мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории. И ещё кое-что — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», — заявил Зеленский.

Кроме того, комментируя вчерашнюю прямую линию с Путиным, президент Украины заявил, что его тезисы о внешнем управлении — «пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России». По словам Зеленского, все вопросы по Украине решаются исключительно на Украине и украинским государством. Также Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с Путиным.

«Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае подготовка к этому непростому матчу продолжается», — сказал Зеленский.

По его словам, фраза Путина о том, что нет смысла говорить с Зеленским, потому что всё решается в Вашингтоне, его не цепляет.

«Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если всё решается исключительно в Кремле?» — заявил Владимир Зеленский.

Также президент заявил, что слова Путина о «военном освоении» Украины выдают беспокойство россиян по поводу украинской ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества. По его мнению, это выглядит как навязчивая идея. Комментируя резкую реакцию Москвы на тему НАТО, Зеленский заявил, что это устаревший страх.

«На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф», — сказал Владимир Зеленский.