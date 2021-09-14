24 канал: СБУ провела учения у границы под носом у Лукашенко и Путина

Служба безопасности Украины в приграничных районах с Белоруссией провела антитеррористические учения. Как сообщает «Телеканал новин 24», согласно легенде учений, сотрудники СБУ противостояли группе диверсантов, которые хотели «взорвать» Ровненскую АЭС.
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в приграничных районах с Белоруссией. Как передаёт «Телеканал новин 24», сотрудники СБУ противостояли мнимым диверсантам, которые хотели «взорвать» Ровненскую АЭС.
По легенде учений, «подрывы» на атомной электростанции планировала группа условных диверсантов, однако им не удалось проникнуть на территорию АЭС. Они попытались добраться до границы и разделились на две группы. Сотрудники Службы безопасности тренировали задержание первой группы возле пункта пропуска «Прикладники». Со второй группой «разобрались» в лесу возле заброшенного здания.
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