Stars and Stripes: министры обороны НАТО утвердили план защиты Европы от России
После первого раунда переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин и его союзники по альянсу утвердили новый план защиты Европы от России, сообщает Stars and Stripes. «Мы находимся в разгаре преобразований в НАТО», — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в начале двухдневных переговоров. По его словам, за последние годы блок «активизировался и переориентировался на коллективную оборону».
Новая стратегия направлена на то, чтобы у союзников был оперативный план, учитывающий всю территорию государств-членов и спектр угроз, с которыми они сталкиваются, — от ядерных и кибернетических до операций на суше, на море и в воздухе, передаёт издание. Стратегия, именуемая «Концепцией сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе», сосредоточена на борьбе с угрозами со стороны России, а также международных террористических групп. Она также объединяет различные национальные и региональные военные планы в единую структуру.
Однако, по мнению некоторых экспертов, в период, когда союзники внедряют этот план, он может уже оказаться неактуальным, поскольку в недостаточной степени принимает во внимание Китай. «Факты свидетельствуют о том, что Китай — не какая-то угроза завтрашнего дня или угроза, которая ещё не до конца сформировалась. Уже сегодня это явная и реальная угроза безопасности союзников в Европе и за её пределами», — считает эксперт по европейской безопасности Джон Дени.
Высокопоставленные американские военные в Европе не раз заявляли о расширении влияния Китая на континенте, в инфраструктуру которого Пекин вложил значительные средства, напоминает издание. «В худшем случае Китай может использовать как оружие своё владение или управление инфраструктурой в Европе, чтобы сорвать, ограничивать или мешать её использованию американцами или союзниками», — прогнозирует Дени.
Как отмечает издание, союзники расходятся во мнениях о том, как лучше всего вести себя со всё более напористым Пекином. К примеру, Германия и Франция воздержались от характеристики Китая как противника, в то время как США призвали Европу занять более жёсткую позицию.
Тем временем, для большинства членов НАТО в Европе первостепенной остаётся потенциальная военная угроза, исходящая от России, особенно на восточном фланге НАТО, пишет газета. По словам Столтенберга, новая стратегия НАТО гарантирует, что у альянса будут «нужные силы в нужном месте в нужное время» для отражения этой угрозы.
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