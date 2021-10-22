Stars and Stripes: министры обороны НАТО утвердили план защиты Европы от России

После первого раунда переговоров министров обороны стран НАТО в Брюсселе союзники по альянсу утвердили новый план защиты Европы от России, сообщает Stars and Stripes. Как передаёт издание, для большинства членов альянса Россия остаётся главной угрозой на европейском континенте. Тем временем эксперты предупреждают, что новая стратегия может устареть, ещё не выйдя в свет, ведь она не учитывает растущее влияние Китая в регионе.

После первого раунда переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин и его союзники по альянсу утвердили новый план защиты Европы от России, сообщает Stars and Stripes. «Мы находимся в разгаре преобразований в НАТО», — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в начале двухдневных переговоров. По его словам, за последние годы блок «активизировался и переориентировался на коллективную оборону».

Новая стратегия направлена на то, чтобы у союзников был оперативный план, учитывающий всю территорию государств-членов и спектр угроз, с которыми они сталкиваются, — от ядерных и кибернетических до операций на суше, на море и в воздухе, передаёт издание. Стратегия, именуемая «Концепцией сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе», сосредоточена на борьбе с угрозами со стороны России, а также международных террористических групп. Она также объединяет различные национальные и региональные военные планы в единую структуру.

Однако, по мнению некоторых экспертов, в период, когда союзники внедряют этот план, он может уже оказаться неактуальным, поскольку в недостаточной степени принимает во внимание Китай. «Факты свидетельствуют о том, что Китай — не какая-то угроза завтрашнего дня или угроза, которая ещё не до конца сформировалась. Уже сегодня это явная и реальная угроза безопасности союзников в Европе и за её пределами», — считает эксперт по европейской безопасности Джон Дени.

Высокопоставленные американские военные в Европе не раз заявляли о расширении влияния Китая на континенте, в инфраструктуру которого Пекин вложил значительные средства, напоминает издание. «В худшем случае Китай может использовать как оружие своё владение или управление инфраструктурой в Европе, чтобы сорвать, ограничивать или мешать её использованию американцами или союзниками», — прогнозирует Дени.

Как отмечает издание, союзники расходятся во мнениях о том, как лучше всего вести себя со всё более напористым Пекином. К примеру, Германия и Франция воздержались от характеристики Китая как противника, в то время как США призвали Европу занять более жёсткую позицию.

Тем временем, для большинства членов НАТО в Европе первостепенной остаётся потенциальная военная угроза, исходящая от России, особенно на восточном фланге НАТО, пишет газета. По словам Столтенберга, новая стратегия НАТО гарантирует, что у альянса будут «нужные силы в нужном месте в нужное время» для отражения этой угрозы.