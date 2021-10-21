Deutschlandfunk: пять стран выступили с инициативой о создании европейских войск быстрого реагирования

16:39
Бестемьянова оценила новую программу Степановой и Букина на олимпийский сезон
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о новой программе пары Александры Степановой и Ивана Букина.
16:35
Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что украинские компании заключили контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.
16:26
Горняков Таштагольского рудника подняли на поверхность
Всех шахтёров Таштагольского рудника, где ранее произошло задымление, подняли на поверхность.
16:22
Каррера: в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
16:20
В прокуратуре рассказали подробности нападения на мужчину в Новой Москве
Один из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве, со слов отца, ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
16:18
В Белоруссии назвали Польшу «провокатором», распространяющим «выдумки»
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские власти являются «провокаторами», которые публикуют «выдумки» без доказательств.
16:08
Трабукки: уход Витории из «Спартака» дело времени, ему ищут замену
Футбольный агент Марко Трабукки высказался о будущем главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
16:04
Орбан заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавируса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
15:58
В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
15:55
Хромых: я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе
Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о своём желании усложнить контент в произвольной программе.
15:50
СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнка
Фигуранты дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве создали угрозу для жизни мальчика, его здоровье проверят специалисты, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
15:42
Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кузбассе
На Таштагольском руднике в Кемеровской области произошло задымление.
15:40
Источник: Кокорин не сыграет в матче против «Ювентуса»
Российский нападающий «Фиорентины» не примет участия в матче 12-го тура Серии А с туринским «Ювентусом».
15:40
Посольство России в ФРГ прокомментировало гибель дипломата в Берлине
Пресс-служба посольства России в Германии прокомментировала информацию о гибели российского дипломата в Берлине.
15:34
Власти Приамурья обязали госслужащих привиться от COVID-19 до 15 декабря
Государственные и муниципальные служащие Амурской области должны в обязательном порядке привиться от коронавирусной инфекции до 15 декабря.
15:31
Дель Боске: Хави — это идеальный человек для «Барселоны»
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал назначение Хави на пост наставника каталонской «Барселоны».
15:30
Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на мужчину в Новой Москве
Прокуратура столицы поставила на контроль расследование дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.
15:22
Премьер Белоруссии высказался о важности российского рынка для белорусского бизнеса
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко высказался о важности российского рынка для белорусских производителей.
15:13
Ягудин: Коляда и Алиев войдут в тройку призёров на этапе Гран-при в Италии
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на третьем этапе серии Гран-при в Италии.
15:10
В Волгоградской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Волгоградской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
15:06
Карпина: раньше ходили на футбол, чтобы на пацанов поглазеть
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала о своём знакомстве с футболом.
15:05
Дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве передадут в СК
В прокуратуре Москвы заявили, что дело о нападении четырёх неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве будет передано в территориальный орган управления Следственного комитета России.
15:00
В Берлине прокомментировали гибель российского дипломата у здания посольства
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что в ведомстве осведомлены о гибели сотрудника российского посольства в Берлине.
14:52
В Белоруссии за сутки выявили 1991 случай коронавируса
В Белоруссии за сутки выявили 1991 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 610 022.
14:45
Самсонова победила Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила представительницу США Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг.
14:45
В Коми заявили об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей
Минздрав Коми сообщает об ухудшении ситуации с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией — по состоянию на 2 ноября в медучреждениях республики госпитализированы 113 детей.
14:41
Посол России в Ереване рассказал о важности научного сотрудничества двух стран
Власти Армении и России понимают важность двустороннего сотрудничества в научной сфере, заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин на церемонии подписания дорожной карты сотрудничества между академиями наук обеих стран.
14:28
Гришин: победа сборной России на Евро более вероятна, чем в Лиге чемпионов
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах российских клубов в еврокубках.
14:27
Генпрокуратура России высказалась о решении Верховного суда Нидерландов по ЮКОСу
В Генпрокуратуре России одобрили решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты Москвой более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.
14:27
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Санкт-Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
14:18
На Украине Януковича заподозрили в создании ОПГ
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило экс-президента страны Виктора Януковича в создании ОПГ.
14:12
«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера команды Хави.
14:09
Полиция установила личность пострадавшего в результате нападения в Новой Москве
Правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
14:05
Бутов: WADA пристально следила за Украиной
Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов заявил, что за Украиной давно велось наблюдение со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
14:03
В Польше обвинили белорусского военного в попытке выстрелить в сторону польских солдат
Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета.
14:00
Бутов считает, что Украину не должны серьёзно наказывать за допинг, как Россию
Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов считает, что санкции в отношении Украины не должны быть столь серьёзными, как к России, поскольку в стране нет большой интеграции спорта и государства.
13:55
Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
13:50
Карпин: не могу сказать, что доволен собой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, доволен ли он собой на посту наставника национальной команды.
13:46
По факту нападения четырёх неизвестных на мужчину в Новой Москве возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения четырёх неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве.
13:44
В Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Крыму не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
13:36
Капризов высказался о первой забитой шайбе в сезоне
Российский нападающий Национального хоккейного клуба (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал первую забитую шайбу в сезоне.
13:34
Лукашенко заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.
13:26
Голикова: ситуация с COVID-19 осложнилась в десяти регионах России
За неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в десяти российских регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
13:22
Карпин: Модрич — две руки, две ноги, одна голова
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.
13:20
Кабмин расширил механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге
Правительство России расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Об этом сообщается на сайте кабмина.
13:13
Ягудин высказался о предстоящем этапе Гран-при в Италии
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился ожиданиями от третьего этапа серии Гран-при в Италии.
13:12
Голикова заявила о введении системы QR-кодов почти во всех регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.
13:07
В Якутии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
В Якутии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.
13:05
В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отказался комментировать информацию о переговорах по новому контракту с защитником красно-белых Николаем Рассказовым.
12:58
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционного суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, дело вернули на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.