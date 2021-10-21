Deutschlandfunk: пять стран выступили с инициативой о создании европейских войск быстрого реагирования

Германия, Словения, Нидерланды, Португалия и Финляндия составили документ, в котором выступили за создание общеевропейских войск быстрого реагирования, сообщает Deutschlandfunk. По словам главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, события в Афганистане показали, что ЕС нужно научиться выполнять военные задачи без поддержки со стороны США.

Недавние события в Афганистане показали, что ЕС должен быть в состоянии действовать решительно и быстро, пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на совместный документ, составленный представителями Германии, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Словении. В документе говорится о необходимости создания общеевропейских войск быстрого реагирования.

По словам главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, события в Афганистане показали, что европейские страны не способны решать задачи в рамках НАТО без поддержки со стороны США. Поэтому теперь выносятся предложения о том, как улучшить ситуацию. Крамп-Карренбауэр также подчеркнула, что страны ЕС стремятся к созданию структуры, дополняющей НАТО, а не заменяющей альянс.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр высказалась за более жёсткий курс НАТО в отношении России, пишет Deutschlandfunk. По словам министра, необходимо дать российскому руководству понять, что в крайнем случае альянс готов применить и военные меры. Крамп-Карренбауэр особенно отметила защиту воздушного пространства, заявив, что Россия постоянно нарушает воздушные границы стран НАТО.