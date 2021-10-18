Le Figaro: всё равно нет контактов — Россия приостанавливает общение с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу представительства НАТО в Москве и закрывает свою миссию в Брюсселе. Он пояснил, что после 2014 года НАТО уже значительно сократило число аккредитованных у себя дипломатов, так что вести нормальную работу стало невозможно. К тому же контактов по военным вопросам у них с тех пор тоже не было, пишет Le Figaro.
Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО и представительства НАТО в Москве, пишет Le Figaro. Такой шаг она сделала после того, как в начале октября альянс лишил аккредитации восемь российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
Как отмечает автор статьи, это решение в очередной раз показывает, как за последние годы выросла напряжённость между Россией и Западом: санкции, перекрёстное выдворение дипломатов, обвинения во вмешательстве в ход выборов, в шпионаже и кибератаках. Россия же упрекает НАТО в том, что оно хочет расшириться за счёт Украины и Грузии, которые Москва считает частью своей орбиты.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, после «определённых мер» НАТО отсутствуют условия для проведения совместной работы. Так что Россия решила приостановить деятельность миссии НАТО, которая находилась при посольстве Бельгии, и теперь именно на посольство Бельгии ляжет роль по осуществлению связи между альянсом и российским Министерством обороны. Если у НАТО появится такая потребность, то его представители, соответственно, могут обращаться к российскому послу в Бельгии. Также приостановлена и работа информационного бюро НАТО, которое, как заявлено, должно было заниматься улучшением взаимопонимания.
Эти решения вступят в силу 1 ноября. Как отметил Лавров, с 2014 года НАТО уже значительно сократило контакты с российской миссией. Так, по его словам, с тех пор не было никаких контактов по военной части. И в целом он отметил, что линия поведения альянса по отношению к России становится всё более агрессивной. Кроме того, по мнению российских лидеров, альянс нормализовывать отношения с Россией пока не собирается.
Со своей стороны, в НАТО заявили, что приняли во внимание комментарии Лаврова, но по этому вопросу официального уведомления ещё не получали, пишет Le Figaro.
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