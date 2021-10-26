«Не отвечает национальным интересам» — Insider призвал США отказаться от поощрения Украины и Грузии к членству в НАТО

Вместо того чтобы способствовать укреплению безопасности американского народа, расширение НАТО на восток грозит вооружённым конфликтом США с Россией, передаёт Insider. Как отмечает издание, основную угрозу для безопасности Соединённых Штатов сейчас представляет Китай, в связи с чем Белому дому следует взять курс на нормализацию отношений с Россией, начав с отказа от вопроса о членстве Украины и Грузии в НАТО.

В рамках визита в Европу министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «двери НАТО открыты» для Украины и Грузии и что ни одна третья сторона не имеет права накладывать вето на решения о членстве в Североатлантическом альянсе. Как отмечает Insider, естественно испытывать «сочувствие» к Киеву и Тбилиси, которые столкнулись с «российской агрессией», однако предложить им членство в НАТО «крайне опасная и контрпродуктивная политика, которая не отвечает национальным интересам США».

Издание предупреждает, что, предлагая членство в НАТО Украине или Грузии, Соединённые Штаты рискуют разжечь крупный конфликт между альянсом и Россией, вместо того чтобы способствовать укреплению безопасности американского народа.

В частности, если после официального принятия Украины и Грузии в альянс третья страна нападёт на них, 5-я статья устава, согласно положениям которой вооружённое нападение на одну или нескольких стран НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации, потребует от США военного вмешательства. Подобный сценарий «может быстро перерасти в ядерный» и грозит разрушительными последствиями.

Кроме того, расширение Североатлантического альянса позволяет Киеву и Тбилиси, вместо того чтобы пойти на политические уступки, необходимые для прекращения конфликтов, переложить бремя ответственности за свою безопасность на Вашингтон, заняв жёсткую позицию в отношении Москвы.

Insider называет заявление Остина последним примером того, что США не могут принять геополитическую реальность Восточной Европы. Так, саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году стал важным поворотным моментом для европейской безопасности. На нём было официально объявлено, что со временем Украина и Грузия присоединятся к альянсу.

В ответ Москва дала понять, что вступление любой из стран в альянс пересечёт красную линию и Россия готова использовать все возможности, включая военное вмешательство, чтобы этого не допустить.

Россия выполнила своё обещание. В 2008 году прошла пятидневная война с Грузией, в ходе которой Россия «установила фактический контроль» над Абхазией и Южной Осетией. А в 2014 году страна «аннексировала Крым* и оказала военную поддержку сепаратистам на востоке Украины».

Insider утверждает, что фактически Москва создала буферные зоны, которые отделяют границы России от поддерживаемых Западом правительств. Кроме того, Кремль «хитростью добился того, что оба конфликта остаются замороженными» и использует угрозу дальнейшего роста напряжённости как потенциальное средство защиты от расширения НАТО.

Для того чтобы понять причины подобного поведения Москвы, Вашингтону достаточно обратиться к своей истории. Так, в начале 1800-х годов Соединённые Штаты разработали доктрину Монро, утверждая, что любое вмешательство европейских держав в западном полушарии будет рассматриваться как враждебный акт в отношении страны.

К концу XIX века Соединённые Штаты успешно вытеснили все другие великие державы и утвердились в качестве регионального гегемона Нового Света. Когда в 1962 году Советский Союз бросил вызов позициям США, развернув военные силы недалеко от побережья Флориды, мир оказался на грани ядерного конфликта.

В связи с этим издание задаётся вопросом: «Если Соединённые Штаты не терпят такого поведения, почему администрация президента Джо Байдена считает, что расширение НАТО должно устраивать Россию?» «Администрация Байдена должна прийти к выводу, что не стоит рисковать началом третьей мировой войны из-за двух стран, не имеющих большого геополитического значения», — пишет Insider.

Как отмечает издание, основную угрозу для безопасности США на данный момент представляет Китай, в связи с чем американским политикам следует взять курс на нормализацию отношений с Россией. Для начала Insider предлагает снять вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).