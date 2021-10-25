N-TV: Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество на фоне ухудшения отношений с Западом

Россия и Китай впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, сообщает N-TV. Это очередной шаг по углублению военного сотрудничества двух стран. Цель манёвров — улучшение координации совместных действий, а также поддержание международной и стратегической стабильности в регионе. При этом учения проходят на фоне существенного ухудшения отношений двух государств с Западом, отмечает немецкий телеканал.
Российские и китайские военные корабли впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, сообщает N-TV. Это очередной шаг двух стран по углублению сотрудничества в сфере обороны. Цель учений — улучшение координации совместных действий, поддержание международной и стратегической стабильности, а также контроль экономической активности в регионе.
Корабли обоих государств прошли через пролив Цугару, находящийся между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Это международные воды. Токио внимательно следит за манёврами, ведь проходят они на фоне существенного ухудшения отношений России и Китая с Западом, отмечает немецкий телеканал.
Отношения Кремля с НАТО сейчас напряжённее, чем когда-либо со времён холодной войны. В четверг министры обороны стран — членов альянса согласовали новый план по устрашению России. Стратегия военного союза направлена на подготовку к одновременным атакам России в Прибалтике и Черноморском регионе. К тому же недавно Россия оборвала свои формальные связи с НАТО, так как оттуда выслали восьмерых сотрудников российского постпредства, обвинив их в шпионаже.
Отношения же США и Китая уже давно носят очень напряжённый характер. Правительство американского президента Джо Байдена считает, что Поднебесная — главный геополитический вызов XXI века. К тому же две самых крупных мировых экономики вовлечены в торговый конфликт.
Белый дом критикует вторжение китайских боевых самолётов в воздушное пространство Тайваня. Байден недавно заявил, что США готовы защитить остров от Китая. Пекин, в свою очередь, раскритиковал сделку по строительству подводных лодок между США, Великобританией и Австралией, которая служит ответом на наращивание Китаем вооружения в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Кремле, как и в Белом доме, не располагают информацией об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».
Президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства после подсчёта 97,74% голосов, он набирает 75,92%. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного совета Бренда Роча в эфире Canal 4.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на польской границе, а также особое внимание уделили «Северному потоку — 2» и усилиям по противодействию его запуску.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит поездку в страны происхождения мигрантов, которые направляются в Евросоюз через Белоруссию. В координации с ним будет работать вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.