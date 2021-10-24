DN: опасения насчёт России мешают НАТО сосредоточиться на Китае
Одна из главных задач министра обороны США Ллойда Остина на конференции министров НАТО состояла в том, чтобы направить внимание альянса на Китай, однако некоторые восточноевропейские союзники Вашингтона указывают на то, что соперничество США и Китая не должно задвигать на второй план опасения по поводу России, пишет Defense News.
Данная встреча привела к заключению новых соглашений в сфере инвестиций и технологий, что подчёркивает то внимание, которое Пентагон уделяет технологическому соперничеству с Китаем. При этом Остин ясно дал понять, что, когда речь заходит об отношениях с Пекином, США явно считают НАТО своим козырем.
«Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что... союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон, — заявил Остин. — Мы видим, что наши союзники и партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе заинтересованы в том, чтобы регион оставался свободным и открытым, а международный порядок, основанный на правилах, никуда не делся».
Вместе с тем, как отмечает портал, проблемы Запада в отношениях с Россией не только не исчезли, но и стали более острыми. Это вызвано как сосредоточением российских войск на украинской границе, которое наблюдалось не так давно, так и постоянной пикировкой военных и дипломатов обеих сторон. В свете подобного развития ситуации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе заявил, что отношения с Москвой «не были такими сложными со времён окончания холодной войны».
В результате некоторые восточноевропейские союзники, встревоженные такой обстановкой, хотят, чтобы США усилили своё военное присутствие в регионе. При этом их терзают опасения, что Пентагон может сократить свою группировку на восточном фланге НАТО.
«Россия, конечно, хочет, чтобы США отвлеклись куда-то далеко, на Тихий океан, а не следили за нашим регионом, — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. — Мы должны говорить о том, какой сигнал мы посылаем России, и наш сигнал должен быть общим, сильным и единодушным».
На фоне просьб восточноевропейских государств в адрес администрации Байдена не упускать из виду угрозу со стороны России Остин посетил ряд стран, включая Румынию, Украину и Грузию, с целью заверить тех в том, что Америка по-прежнему их поддерживает.
Вместе с тем, несмотря на всю ободряющую риторику, США сообщили, что в ближайшем времени они не собираются наращивать своё постоянное военное присутствие в Европе. Союзникам Америки придётся подождать, пока Пентагон закончит пересмотр своей глобальной военной стратегии, в которой, как ожидается, будет уделяться больше внимания Китаю и России.
При этом пересмотр стратегии может привести к значительным переменам в плане американского присутствия на Ближнем Востоке, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В то время как Германия и Франция воздержались от того, чтобы назвать Китай противником, администрация Байдена пытается склонить своих союзников к тому, чтобы они выступили единым фронтом против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений Пекином прав человека. В частности, Байден смог записать на свой счёт победу, когда в июне лидеры НАТО указали на Китай как на постоянную угрозу безопасности.
На этой неделе Столтенберг также заявил, что новые соглашения альянса в области искусственного интеллекта и военных технологий «касаются в том числе и вызовов, связанных с расцветом Китая».
«Мы в НАТО видим фундаментальный сдвиг, в результате которого мы сейчас сосредотачиваем наши усилия на коллективной обороне, чтобы отреагировать на рост конкуренции в мире, на соперничество между государствами. Сюда, конечно, относится и расцвет Китая, который коренным образом меняет глобальную расстановку сил», — подчеркнул он.
При этом министры обороны нескольких прибалтийских стран, которые граничат с Россией, заявили, что США и их союзники по НАТО должны быть готовы к вызовам как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина. В противном случае, по их мысли, они рискуют стать жертвами новой агрессии.
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