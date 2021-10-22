DE: Западу надо пробудиться — в Великобритании обеспокоены укреплением военной мощи России и Китая
Министерство обороны Великобритании считает, что Западу «необходимо пробудиться» и осознать опасности новой гонки вооружений, которую ведут Китай и Россия. Как пишет Daily Express, по словам главы ведомства Бена Уоллеса, эти страны уже разработали мощные ракетные технологии.
«Я определённо думаю, что Запад должен пробудиться и осознать последствия разработки ракет Китаем и Россией. Они мощные. Мы видим, что они увеличивают скорость ракет и их дальность, сохраняя при этом точность», — заявил Уоллес.
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