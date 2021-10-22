«Неудача в гонке с Китаем и Россией» — CNN о срыве американских испытаний гиперзвукового оружия

США потерпели неудачу в гонке с Китаем и Россией в сфере разработки гиперзвукового оружия, сообщает CNN, комментируя срыв последних испытаний на тихоокеанском космодроме Кадьяк у берегов Аляски.



В заявлении Пентагона говорится, что произошёл отказ ускорителя — ракеты, используемой для разгона до гиперзвуковых скоростей, и испытания провести не удалось.



Из-за вышедшей из строя ракеты Пентагон не смог испытать гиперзвуковой планирующий блок, который является ключевым компонентом, необходимым для разработки гиперзвукового оружия.



Официальные лица начали проводить разбор неудавшихся испытаний, чтобы понять причину отказа ракеты.



«Эксперименты и испытания — как успешные, так и неудачные — являются основой разработки очень сложных, критически важных технологий, работающих с огромными скоростями», — прокомментировал ситуацию представитель Пентагона Тим Горман.



Пентагон сделал разработку гиперзвукового оружия одним из своих главных приоритетов, особенно в связи с тем, что Китай и Россия работают над созданием своих собственных версий этого вооружения.



Нынешняя неудача стала очередным ударом по усилиям США после провальных испытаний, проведённых в апреле этого года. Более того, она произошла всего через несколько дней после того, как стало известно, что Китай успешно испытал гиперзвуковой планирующий аппарат.