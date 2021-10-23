Fox News: контрразведка США предупредила компании о рисках сотрудничества с Россией и Китаем

В Национальном центре контрразведки и безопасности США заявили, что там занимаются «повышением осведомлённости» американских компаний и университетов относительно существующих угроз со стороны Китая и России, передаёт Fox News. Как отмечают в американской контрразведке, страны используют как законные, так и незаконные методы приобретения американских технологий и ноу-хау.

Контрразведка США предупреждает американские компании и университеты о рисках взаимодействия с российскими и китайскими компаниями в сфере новых технологий, сообщает Fox News.

В пятницу в Национальном центре контрразведки и безопасности заявили, что считают своим приоритетом разъяснительную работу с представителями технологических секторов США, где ставки для экономической и национальной безопасности страны «потенциально наиболее высоки». В частности, там отметили, что занимаются «повышением осведомлённости» относительно существующих угроз, а также оказывают помощь сектору «в защите талантов и передовых исследований, не препятствуя при этом инновациям и научному сотрудничеству».

Главным стратегическим конкурентом Соединённых Штатов был назван Китай, который ставит перед собой цель достичь лидерства в различных областях развивающихся технологий к 2030 году. По данным американской контрразведки, страна «имеет хорошо обеспеченную ресурсами и всеобъемлющую стратегию приобретения и использования технологий для достижения своих национальных целей».

В центре контрразведки и безопасности предупредили, что Поднебесная использует различные «законные, квазизаконные и незаконные методы» для приобретения технологий и ноу-хау, которые помогли бы им в разработках, связанных с искусственным интеллектом, квантовых компьютеров и биотехнологий. В частности, страна действует через инвестиции в науку и технику, создание совместных предприятий, академическое сотрудничество, программы по привлечению талантов и партнёрство в исследованиях.

Центр напомнил организациям о том, что «все организации в КНР, включая коммерческие, исследовательские и научные, по закону обязаны делиться информацией с аппаратом государственной безопасности Китая». Там также предупредили компании о необходимости «понимать риски, связанные с программами привлечения талантов, спонсируемыми иностранными правительствами».

Кроме того, американская контрразведка указала на угрозу, исходящую со стороны России. В Вашингтоне полагают, что Кремль использует «различные законные и незаконные механизмы передачи технологий для поддержки усилий на национальном уровне, включая военные и разведывательные программы».

В частности, американские компании предупредили, что для приобретения технологий Россия использует спецслужбы, академические круги, совместные предприятия и деловые партнёрства, привлечение талантов, а также иностранные инвестиции.

Более того, в связи с возобновлением международных поездок после отмены ряда ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса, Национальный центр контрразведки и безопасности также предупреждает рядовых американцев, что они могут стать «мишенью во время поездки за границу, даже в дружественную страну».

Как пишет Fox News, там призвали граждан США по возможности оставлять электронные устройства дома и путешествовать с временным телефоном, а также не подключаться к сетям Wi-Fi за границей, так как они «регулярно отслеживаются службами безопасности».