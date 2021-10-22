Le Monde: сложный «третий путь» — в противостоянии США и Китая Франция выбирает независимость

На фоне обострения напряжённости между Вашингтоном и Пекином Франция пытается найти свой собственный путь, не позволяя втягивать себя в противостояние двух держав, пишет Le Monde. Как отмечает издание, Париж не поддерживает американскую «логику конфронтации» и намерен продолжить сотрудничество с Китаем, особенно в борьбе с изменениями климата, при этом считая его «системным врагом».

Заключённый между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном за спиной Парижа альянс AUKUS разбил давнее сотрудничество между Францией и Австралией по поставкам подводных лодок, которое само по себе считалось свидетельством французского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Le Monde. Такой внезапный поворот событий вызвал гнев у Парижа и выявил ограничения, которые накладывает положение Франции в свете растущего соперничества между США и Китаем.

Созданием трёхстороннего союза Байден нанёс серьёзный удар по усилиям Парижа в ведении независимой политики в отношении Пекина вплоть до отказа следовать за решением Вашингтона. Такие робкие попытки со стороны Франции возникали и раньше, отмечается в статье. В правительстве некоторые в них видят «третий путь» между всё более агрессивным Китаем и американскими союзниками, с каждым днём всё сильнее желающими чинить препятствия своему главному азиатскому сопернику. Намерение Франции отстаивать свои интересы подкрепляют опасения в эскалации конфликта и даже столкновении между двумя державами. «Франция не принимает логику конфронтации США… и хочет найти пути для сотрудничества с Китаем», — заявляют в Париже.

С точки зрения французской дипломатии, Китай необходимо рассматривать как партнёра по решению общемировых проблем, особенно в деле борьбы с потеплением климата, и в то же время, по словам одного французского чиновника, как «системного врага», которому надо «в случае необходимости показывать свою силу». «Однако военная эскалация в Индо-Тихоокеанском регионе не несёт для европейцев никакого смысла: даже если они чувствуют себя ближе к США, они не хотят позволить себя втянуть в военное соперничество между Китаем и Америкой», — объясняет бывший заместитель генсекретаря ООН и профессор Колумбийского университета Жан-Мари Геенно.

До создания AUKUS партнёрство с Австралией было для Парижа одним из способов оказывать своё влияние, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где соперничество между Пекином и Вашингтоном обострилось больше всего. «Большинство региональных партнёров Франции не хотят раскола «блок против блока» между Китаем и США», — утверждает экс-дипломат Мишель Дюкло в книге «Франция в мире потрясений». Он говорит об Индии — ещё одном (после Австралии) партнёре Парижа в этом регионе. «Франция, очевидно, не может заменить союзникам США в регионе военные гарантии Америки, — анализирует Дюкло. — Она выступает… как подстраховка, чья ценность повышается в период президентства Трампа».

Позиция Франции неотделима от точки зрения Евросоюза, где также зреют разногласия с США по вопросу Китая. Причину надо искать в позиции Берлина: Ангела Меркель всегда старалась поддерживать связи с Китаем, который стал главным торговым партнёром Германии. Неслучайно 13 октября президент Си Цзиньпин назвал уходящую с поста канцлера Меркель «старым другом» Китая. Китайский лидер также не преминул выразить надежду, что «ЕС сохранит свою независимость» от США и «действительно защитит свои интересы».

Будущая коалиция во главе Германии под вероятным руководством социал-демократа Олафа Шольца, скорее всего, продолжит делать упор на диалог, хотя экологи настаивают на более жёсткой позиции в отношении Пекина. «В Берлине всем очевидно, что Германия и Европа обязаны следовать своему собственному пути в отношении Китая, — подтверждает один из высокопоставленных немецких чиновников. – На это есть по крайней мере две причины: его экономический вес и важность для борьбы с потеплением климата». Как и Париж, Берлин не одобрил упор Вашингтона на переориентацию НАТО с перспективой сдерживания Китая.

Тем не менее концепция «третьего пути» имеет свои ограничения, указывает французская газета, — прежде всего потому, что её мало понимают по ту сторону Атлантики. «В США это выражение используют для критики нейтралитета и даже мягкотелости европейцев», — рассказывает эксперт по франко-американским отношениям. По его словам, здесь важно не обращать внимания на характеристику, которая «подразумевает, что им (европейцам. — ИноТВ) не хватает смелости». «Напротив, Франция и Европа не придерживаются нейтралитета» и не признают «понятие равноудалённости» между Пекином и Вашингтоном, подчёркивает специалист.

К тому же бескомпромиссное поведение Пекина ограничивает свободу действий тех стран, которые хотят с ним сотрудничать. Китай испортил свою репутацию в глазах европейского общественного мнения во главе с Германией после репрессий в отношении уйгуров и авторитарной политики в Гонконге. С начала пандемии COVID-19 также обострилось соперничество между странами, даже теми, которые настаивали на самом широком сотрудничестве. В этой многосторонней игре Пекин умеет переманить на свою сторону самые слабые или нерешительные страны, чтобы выступить против позиции Запада, Европы и Франции, особенно на заседаниях ООН.

«Китай стремится меньше зависеть от мира, в то же время делая мир более зависимым от него. Коммунистическая партия Китая агрессивно отстаивает свои интересы и расширяет контроль над экономикой», — отмечает Янка Эртель из Европейского совета по международным отношениям. Она замечает, что это «плохая новость для немецкой промышленности», потому что Европа становится жертвой «самоуверенной дипломатии и хищнических экономических приёмов». Как предупреждает Le Monde, это утверждение может стать точкой отсчёта для переговоров, на которых в ближайшие месяцы США и ЕС обсудят способ противостоять угрозе возвышения Китая.