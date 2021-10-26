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Украина никому не угрожает: советник Зеленского объяснил свои слова о ракетах, нацеленных на Москву

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Советник украинского президента Алексей Арестович пояснил, что его заявления о нацеленных на Москву ракетах не являются угрозой России. Как сообщает «Телеканал новин 24», Арестович рассказал, что таким образом он сделал акцент на оборонительном характере государственной политики Украины, а слова о ракетах — это «ответ на заявления пропагандистов, которые не боятся говорить об уничтожении Украины в своих шоу».
Украина никому не угрожает: советник Зеленского объяснил свои слова о ракетах, нацеленных на Москву
Reuters

Внештатный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович пояснил, что его заявления о нацеленных на Москву ракетах не являются угрозой России. Как передаёт «Телеканал новин 24», Арестович рассказал, что таким образом он сделал акцент на оборонительном характере государственной политики Украины.

По словам Арестовича, Украина никому не угрожает. Однако «ракеты, которые будут нацелены на Москву», — это «ответ на заявления пропагандистов, которые не боятся говорить об уничтожении Украины в своих шоу».

«Россияне не стесняются в каждой программе угрожать разбомбить Украину в каменный век, уничтожить нас, не допустить и тому подобное», — заявил Арестович.
 
Кроме того, внештатный советник Владимира Зеленского убеждён, что уже в течение следующих 10 лет Украина сможет получить оружие, которое будет поражать стратегические цели. Однако для этого, по словам Арестовича, требуется надлежащее финансирование.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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