Медведчук: без российского газа украинская ГТС превратится в музей металлолома
Украине нужно договариваться с Кремлём, иначе газотранспортная система страны в любую минуту может превратиться в музей металлолома. Об этом в эфире канала «Перший незалежний» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук.
«Труба может превратиться в любую минуту в музей металлолома, потому что для того, чтобы добиться того предложения, о котором говорит господин Зеленский, надо договариваться с русскими. Договорится он с ними или нет? Я не знаю, а прокачка по трубе уменьшается. А если уменьшается прокачка по трубе — это значит, что наступает кризис вообще получения газа, потому что, если по трубе не будет идти достаточного количества газа в Европе, а вы знаете, что уже отказались ряд стран, в том числе и Венгрия, более 4,5 миллиардов будет прокачка через «Турецкий поток», это уже не через Украину, тот газ, который Украина могла отбирать и подписывать договора с Европой, что она якобы в Европе покупает, вот такие потенциальные возможности для Украины сегодня угасают», — отметил политик.