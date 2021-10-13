Корреспондент: украинская прокуратура обжалует меру пресечения для Виктора Медведчука

В офисе генпрокурора Украины считают, что мера пресечения, избранная Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной, и прокуроры обжалуют её. Как передаёт «Корреспондент», в ведомстве заявили, что судом не учтена тяжесть инкриминируемых Медведчуку деяний и наличие у политика подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.
Мера пресечения, избранная Печерским судом Киева депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста, является недостаточной, и прокуроры обжалуют её. Как пишет «Корреспондент», об этом заявили в офисе генпрокурора Украины.
Как сообщается, Генпрокуратура будет настаивать на аресте политика, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, с альтернативой внесения залога в миллиард гривен.
«Такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями России и террористических организаций», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Кроме того, добавили в ведомстве, не все фигуранты и свидетели по делу допрошены, поскольку некоторые опасаются влияния на них подозреваемого и его сообщников. Также указано, что судом не учтены тяжесть инкриминируемых деяний и то, что депутат подозревается в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева заявила, что московские бизнесмены предложили предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в рамках заседания Совета Безопасности по Сирии заявил, что на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется риск эскалации напряжённости.
Представители Киева на переговорах по Донбассу не стали отвечать на вопросы по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
В Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году. Такие средства заложены в проект бюджета на следующий год, заявила на заседании Совмина вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшее 27 октября, стало одним из самых напряжённых и сложных за всё время работы формата, заявил полномочный представитель России Борис Грызлов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.