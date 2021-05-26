ПН: эксперт назвал преследование Виктора Медведчука политической борьбой без правил
Ситуация вокруг лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука — это недобросовестная политическая конкуренция и политическая борьба, которая ведётся не по правилам. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Комментируя ситуацию с преследованием депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Бортник отметил, что дело в отношении лидера оппозиции он рассматривал бы в контексте ситуации вокруг мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ссылки по теме
-
ПН: соратники Медведчука назвали преследование политика организованной властью травлей
-
СТРАНА: украинских оппозиционеров Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
-
«Вести» выяснили, чем чревато решение по санкциям для Медведчука
-
Медведчук: Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты