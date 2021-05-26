ПН: эксперт назвал преследование Виктора Медведчука политической борьбой без правил

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что преследование властями украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука является недобросовестной конкуренцией и политической борьбой, которая ведётся не по правилам. Как сообщает «Перший незалежний», эксперт добавил, что нынешние украинские власти подвергают давлению всех политических лидеров или конкурентов, которые для них потенциально представляют угрозу.

Ситуация вокруг лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука — это недобросовестная политическая конкуренция и политическая борьба, которая ведётся не по правилам. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Комментируя ситуацию с преследованием депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Бортник отметил, что дело в отношении лидера оппозиции он рассматривал бы в контексте ситуации вокруг мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Все политические лидеры или политические конкуренты, которые потенциально опасны для власти, попадают под давление. Поводы разные, инструменты также могут отличаться, но все имеют проблемы. Скажите, кто сегодня, кто конкурирует с Зеленским, не имеет проблем с Зеленским? Все, кто с ним конкурировал где-либо — начиная с Медведчука, Порошенко, Кличко и заканчивая Тимошенко или кем-то ещё, — все имеют какие-то проблемы с Зеленским. Я всю эту ситуацию вокруг Медведчука рассматриваю как элемент недобросовестной политической конкуренции», — сказал Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что речь идёт не о какой-то вражде, а лишь о политической борьбе, которая ведётся не по правилам.

«Это не вражда. Это вопрос активов влияния, имиджа, авторитета и репутации. Это вопрос политической борьбы. Это даже не конкуренция, потому что конкуренция предусматривает правила. А тут борьба в значительной мере не по правилам», — считает эксперт.