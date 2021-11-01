NI: удары украинских беспилотников обостряют конфликт в Донбассе — и рискуют вызвать резкий ответ России

Удары украинских БПЛА турецкого производства по войскам самопровозглашённых республик в Донбассе могут привести к обострению конфликта в этом регионе, пишет The National Interest. При этом, как отмечает журнал, на этот раз Россия может отреагировать на эти события не только жёсткой риторикой, но и какими-то более решительными действиями.

Покупка и развёртывание Украиной турецких боевых беспилотников привела к тому, что тлеющий территориальный конфликт на востоке этой страны вновь полыхнул пламенем, притом что сохраняется возможность его дальнейшего обострения, пишет The National Interest.

Киев начал реализовывать свои планы по закупке десятков боевых БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. Эта сделка лишь часть более глобального оборонного сотрудничества с Анкарой, которое предусматривает производство БПЛА Bayraktar в том числе и на украинской территории.

Между тем ранее на этой неделе стало известно, что украинский беспилотник Bayraktar уничтожил одно артиллерийское орудие сепаратистских войск в Донбассе. В этой связи официальный представитель самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник обвинил Киев в нарушении Минских соглашений.

«Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный запрет с момента принятия данного меморандума полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов. Но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает не только о полётах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям», — заявил он.

При этом с похожим заявлением выступил и МИД Германии, который отметил, что удар беспилотника «очень беспокоит» Берлин. При этом ведомство напомнило, что по условиям Минских соглашений БПЛА может применять только ОБСЕ.

Вместе с тем, по версии украинских властей, удар эти договорённости не нарушает, поскольку БПЛА якобы не пересекал «линию соприкосновения» между сепаратистами и правительственными войсками, а сами сепаратисты разместили артиллерию рядом с этой линией.

Этот удар БПЛА встревожил Москву. «Хотелось бы ещё раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия», — заявила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Некоторые российские медийные фигуры пошли ещё дальше. «Киев провоцирует Донецкую и Луганскую республики на ответные меры, что приведёт к большой войне. В таких обстоятельствах Москва встанет перед серьёзным выбором. Но я здесь вообще не вижу никакого выбора. У нас есть заявление российского президента, которое все мы помним: любые внезапные действия со стороны Киева поставят под вопрос их государственность», — отметил ведущий Владимир Соловьёв, имея в виду заявление Путина от 2018 года, в котором тот предупредил, что «провокации» Киева «будут иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

События в Донбассе наложились на недавний визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, в ходе которого он подчеркнул, что никакая другая страна, включая Россию, не должна оказывать влияние на политику Украины в плане её стремления войти в НАТО.

Подобные слова вызвали острую реакцию Кремля. «Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряжённость вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьёзные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений», — сообщила Захарова.

При этом некоторые знаки говорят о том, что Кремль может отреагировать на эти предполагаемые «провокации» не только жёсткой риторикой. По словам очевидцев, российская армия перебрасывает значительное количество боевой техники, включая танки Т-80У, БМП, гаубицы 2С19 «Мста» и ракетные комплексы малого радиуса действия, в направлении Украины.

На эти переброски обратил внимание, в частности, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. «Я бы повнимательнее следил за военной ситуацией вокруг Украины. Она меняется. Это не похоже на то, что происходило в марте-апреле, — отметил он, имея в виду наращивание российской группировки на украинской границе Украины в начале этого года. — Мой комментарий по Украине о том, что, как мне кажется, ситуация меняется и она может перерасти во что-то значительное. Да, зимой (как в 2015 году). Не в ближайшие несколько дней, но в ближайшие недели или месяцы. В целом я не думаю, что мы наблюдаем учения или обычную боевую подготовку».