Главред: Украина пытается привлечь США к переговорам по Донбассу

Киев ведёт переговоры с Вашингтоном по вопросу участия США в переговорах по Донбассу в рамках минского процесса или нормандского формата, заявила посол Украины в Америке Оксана Маркарова. Как передаёт «Главред», дипломат добавила, что для Украины по-прежнему остаётся актуальным вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета государства, и борьба с «российской агрессией» должна показать, работает ли сегодня международное право.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев стремится к подключению Вашингтона к переговорам по Донбассу. Как пишет «Главред», по её словам, для Украины по-прежнему остаётся актуальным вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета государства.

«Мы очень хотели бы вовлечения Соединённых Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем, поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс», — подчеркнула Оксана Маркарова.

Она добавила, что инициативы стран, которые могут помочь Киеву решить проблему с Россией, будут восприняты положительно. Поэтому борьба с «российской агрессией» должна показать, работает ли международное право, поскольку сложившаяся ситуация является проблемой не только защиты Украины.