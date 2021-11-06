CNN: Байден отправил директора ЦРУ в Москву для разговора об Украине

Президент США Джо Байден направил директора ЦРУ Билла Бёрнса в Москву в начале этой недели, чтобы предупредить об опасениях США в отношении перемещений российских войск вблизи украинской границы, сообщает CNN. Как передаёт издание, некоторые чиновники в администрации Байдена опасаются возможного вторжения России на Украину, другие же убеждены, что Москва хочет просто «запугать» Киев.

Президент США Джо Байден направил директора ЦРУ Билла Бёрнса в Москву в начале этой недели, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России, передаёт CNN. Как сообщает сайт телеканала со ссылкой на американские и украинские источники, визит Бёрнса в Россию, где он провёл переговоры с высокопоставленными сотрудниками кремлёвской службы безопасности, имеющими прямое отношение к действиям военных, произошёл на фоне растущей обеспокоенности США необычным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины.

По словам издания, администрация Байдена в последние дни активизировала усилия по снижению растущей напряжённости в отношениях между Москвой и Киевом. После встреч с чиновниками в России Бёрнс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряжённость, сообщили источники CNN. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента также был направлен в Киев для поддержки этих усилий.

Этот шквал переговоров на высоком дипломатическом уровне подчёркивает, насколько серьёзно администрация Байдена относится к недавним перемещениям российских войск, даже несмотря на то, что наращивание сил весной в конечном итоге не привело к вторжению на Украину, пишет CNN. Как напоминает сайт телеканала, напряжённость в отношениях между Москвой и Киевом также обострилась в последние недели из-за углубляющегося энергетического кризиса на Украине, целенаправленно спровоцированного Кремлём, по мнению украинских властей.

Оценки мотивов России в администрации американского президента сильно разнятся, отмечает издание. По мнению одних источников телеканала, Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что Москва проводит учения или просто пытается запугать Украину. Украина также публично не придаёт большого значения тому, что Россия наращивает своё военное присутствие вблизи её границы. Как заявило Министерство обороны страны во вторник, Россия «установила практику» переброски и скопления военных подразделений с целью «поддержания напряжённости в регионе и политического давления на соседние страны».

На встрече в Москве Бёрнс также выразил опасения США по поводу того, что Россия может использовать экспорт газа в качестве рычага давления, учитывая, что Украина и другие европейские страны ближе к зиме, по прогнозам, столкнутся с энергетическими кризисами.

Как передаёт CNN, спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies в понедельник, демонстрируют необычные передвижения российских войск и техники, обеспокоившие американских чиновников. На снимках показаны российские войска, танки и артиллерия, сосредоточенные вблизи российского города Ельня, и администрация Байдена больше, чем весной, опасается, что Россия может начать вторжение, передаёт издание со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам на этой неделе, что «перемещение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации является исключительно нашим делом». Он добавил, что Россия никогда никому не угрожала и не представляет опасности для других стран, однако на фоне агрессивной экспансии, в особенности со стороны НАТО, всегда принимала меры для обеспечения своей безопасности и будет продолжать это делать.

Как напоминает сайт телеканала, опасения по поводу намерений Кремля основаны на «вторжении»* России на Крымский полуостров в 2014 году. Международное сообщество во главе с США ввело санкции против России за последующую незаконную аннексию украинской территории, но многосторонние санкции не помогли вытеснить Россию из этого региона, констатируют авторы статьи. Путин ясно дал понять о своих планах сохранить там российские войска, несмотря на международное сопротивление.

Однако администрация далека от консенсуса относительно намерений России. Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил на этой неделе, что США не видят ничего, что указывало бы на неизбежное наступление России на Украину, но всё же выразил обеспокоенность «значительным количеством» военных перемещений вдоль границы. Выступая на Форуме по безопасности в Аспене, Милли подчеркнул, что в действиях России «не было ничего откровенно агрессивного как такового», но предупредил, что США следят за перемещениями, «используя все возможности».

Украинские официальные лица тем временем заявляют, что не считают усилия США по сдерживанию российской агрессии достаточными. Киев призывает Вашингтон больше препятствовать полноценной работе газопровода «Северный поток — 2», который позволит России полностью обойти Украину при поставках газа в Европу и, как утверждает Киев, сделает Украину ещё более уязвимой для российских манёвров. Однако на деле администрация Байдена отменила некоторые санкции в отношении «Северного потока — 2» в начале этого года, организовала саммит с Путиным в июне и пыталась найти общий язык с Москвой по таким вопросам, как кибербезопасность и ядерная стабильность. «Лучшим сигналом, который администрация могла бы послать России прямо сейчас, чтобы показать, что их поведение имеет последствия, было бы изменение курса в отношении Северного потока — 2», — заявил советник Зеленского.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).