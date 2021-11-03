Главред: Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения
Нынешняя ситуация в энергетической отрасли Украины является последствием недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, которые понадеялись на то, что зима будет не очень холодной. Как пишет «Главред», сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич не исключает, что на Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.
По его словам, на украинских теплоэлектростанциях угля критически не хватает — его в четыре раза меньше, чем должно было быть на текущую дату согласно планам. Привезти уголь неоткуда, кроме как из России. С электроэнергией ситуация аналогичная — если не будет импорта из России и Белоруссии, то вполне вероятно, что на Украине могут начаться веерные отключения.
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