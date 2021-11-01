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УН: Украина сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

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На Украине прекратил действовать запрет Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Однако, как пишут «Украинские новости», ранее в Министерстве энергетики заявили, что ведомство не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из России и Белоруссии для прохождения отопительного сезона.
УН: Украина сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Reuters

На Украине прекратил действовать запрет Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Как пишут «Украинские новости», об этом свидетельствует постановление комиссии от 26 мая № 853.

Согласно ему, в мае украинский регулятор ввёл запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября 2021 года, однако в конце сентября ограничения были продлены до ноября 2021 года.
 
В свою очередь, Министерство энергетики заявляло, что не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из России и Белоруссии для прохождения отопительного сезона.
 
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