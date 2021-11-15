Лiга: украинский министр рассказал об альянсах Киева, которые пугают Москву
Россия и Белоруссия формируют свой альянс в военной сфере, но у Украины тем временем есть свои партнёры и сотрудничество с НАТО, которое очень пугает Москву. Как пишет «Лiга.net», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Комментируя сотрудничество Москвы и Минска в военной сфере, Резников заявил, что «они формируют свой альянс». Однако у Украины есть свой: с Грузией и Молдавией. Также есть партнёры: Литва и Польша, а ещё Украина выходит на прямые партнёрские отношения с США, Канадой, Великобританией.
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