УН: Зеленский пообещал украинцам дать стране угля

Владимир Зеленский заявил, что на Украину направляются семь судов с углём, необходимым для работы теплоэлектростанций, большинство из которых испытывают дефицит топлива для оптимальной работы. Как пишут «Украинские новости», президент также добавил, что в случае необходимости подобными поставками угля можно будет решить проблему нехватки на весь отопительный сезон.
На Украину направляются семь судов с углём, необходимым для работы теплоэлектростанций, большинство из которых испытывают дефицит топлива для оптимальной работы. Как пишут «Украинские новости», соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Государство успешно преодолевает вызов нехватки угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что этого угля полностью хватит для закрытия потребностей энергетической сферы до конца текущего года.
Зеленский также добавил, что в случае необходимости подобными поставками угля можно будет решить проблему нехватки на весь отопительный сезон.
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