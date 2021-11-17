Украинская правда: ЕС обещает Киеву любую помощь, кроме военной
В случае обострения ситуации на границах Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Европейского союза. Как передаёт «Украинская правда», об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания совета министров ЕС по вопросам обороны заявил представитель ЕС Жозеп Боррель.
«У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если поставить вопрос, что мы будем делать завтра на Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, — мы будем продолжать действовать точно таким же образом, в рамках действий, предпринятых со времён, когда Россия захватила Крым* и начала войну в Донбассе.
Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского союза», — сказал Боррель.
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