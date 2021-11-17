Украинская правда: ЕС обещает Киеву любую помощь, кроме военной

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что, хотя соглашение об ассоциации, которое заключили Евросоюз и Украина, не предусматривает создание военного союза, Киев может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь. Как пишет «Украинская правда», Боррель добавил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации на Украине, однако располагает только той информацией о текущей ситуации, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

В случае обострения ситуации на границах Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Европейского союза. Как передаёт «Украинская правда», об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания совета министров ЕС по вопросам обороны заявил представитель ЕС Жозеп Боррель.

«У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если поставить вопрос, что мы будем делать завтра на Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, — мы будем продолжать действовать точно таким же образом, в рамках действий, предпринятых со времён, когда Россия захватила Крым* и начала войну в Донбассе.

Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского союза», — сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации на Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

В то же время Боррель напомнил, что двустороннее соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создание военного союза.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



