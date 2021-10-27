SVT: американская артиллерия на Готланде — сильный сигнал для России

В ходе совместных учений шведский и американский спецназ испытали на острове Готланд новые вооружения, в том числе дальнобойную ракетную систему Himars, пишет SVT. Как отмечает канал, подобные средства призваны послать сигнал, прежде всего, России, а также сдержать потенциальную угрозу Готланду.

На выходных в ходе совместных учений шведский и американский спецназ испытали новые средства, а также вооружения, призванные укрепить общий оперативный потенциал в регионе вокруг Швеции, пишет SVT со ссылкой на Министерство обороны этой страны.

При этом в ходе учений на территории Швеции впервые была использована американская дальнобойная ракетная система Himars. Кроме того, по всей видимости, это первый раз, когда в Швеции находилась артиллерия с такой большой дальностью стрельбы.

«Насколько я знаю, такого раньше не бывало», — отметил сотрудник Шведского института оборонных исследований Микаэль Йонссон.

«Это чёткий и ясный сигнал, направленный на усиление сдерживания потенциальной угрозы Готланду», — добавил он.

По его словам, речь здесь идёт, прежде всего, о сдерживании угрозы со стороны России. «Это единственный возможный агрессор», — объяснил эксперт.

По данным компании Lockheed Martin, Himars может бить на дистанцию от 15 до более чем 499 км в зависимости от боеголовки. Это означает, что установки в теории могут достать даже до России. «Однако цель не в этом», — сообщил Йонссон.

«Я вижу в этой установке в первую очередь средство усиления в случае нападения на Готланд. На мой взгляд, это способ повысить порог атаки, который демонстрирует наш потенциал и намерение защищать Готланд», — добавил он.

Кроме того, у других стран есть разнообразные платформы, которые лучше подойдут для использования против потенциальных целей на российской территории. Йонссон также подчеркнул, что страны Прибалтики и Польша входят в НАТО и находятся ещё ближе к России, чем Швеция.