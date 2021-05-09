«Готов или сдрейфил?»: WSJ рассказала, как Швеция готовит граждан к «российскому вторжению»

Шведское правительство, встревоженное перспективой агрессии со стороны России, развернуло активную работу по подготовке населения в области гражданской обороны, сообщает The Wall Street Journal. По информации газеты, шведов учат не только находить ближайшее бомбоубежище, но и заводить более надёжные пароли, а также распознавать дезинформацию — ведь хотя российское военное вторжение маловероятно, от фейков, распространяемых «иноагентами», страна уже пострадала.

Власти «миролюбивой Швеции» начали готовить детей и взрослых к «кризису, который ещё десять лет назад казался невообразимым — российскому военному вторжению», пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале издания, несмотря на то, что США и их европейские союзники считают вторжение российских войск в Европу менее вероятным сценарием, чем во времена холодной войны, Москва — а вместе с ней и Пекин — в последнее время пытается посеять раздор среди западных стран и ослабить их, пользуясь «посягательствами, которые не достигают порога вооружённого конфликта, включая кибератаки и распространение дезинформации». Это встревожило соседей России, которые теперь стали предпринимать меры по подготовке экономики и граждан к возможному кризису, пишет обозреватель WSJ.

В Литве опубликовали брошюру с рядом советов, куда в том числе вошло руководство о том, как «превратить подвал в бомбоубежище»; в Латвии планируют проводить в старших классах средней школы занятия по национальной обороне, где детям привьют «основные военные навыки» и расскажут, как лучше вести себя в критической ситуации; в Чехии в январе прошли «киберучения» с участием частных компаний, направленные на укрепление обороноспособности ключевых секторов промышленности; а в Великобритании власти заявили в марте, что составят всеобъемлющую национальную стратегию по обеспечению обороноспособности всего общества, от частных лиц до предприятий, перечисляет автор. Однако возглавляет этот тренд именно 10-миллионная Швеция, которая хоть и не входит в НАТО, но является его близким партнёром, констатирует журналист.

В Швеции обеспокоены не только увеличением Россией численности войск на северо-западных рубежах, но и тайными операциями со стороны Москвы, говорится в материале WSJ. После событий 2014 года на Украине, Стокгольм принял решение восстановить в обновлённом варианте свою «Тотальну оборону» — стратегию подготовки граждан к самостоятельным действиям в случае различных критических ситуаций, от кибератак до пандемий или даже полномасштабной войны, отмечает обозреватель американской газеты. А когда аналитический центр «Шведский институт иностранных дел» в 2017 году сообщил, что Россия уже пытается влиять на Швецию при помощи дезинформации и фальшивых документов, власти скандинавской страны отреагировали расширением «Тотальной обороны», в рамках которого были предприняты меры по укреплению боеготовности вооружённых сил, а шведское министерство по чрезвычайным ситуациям развернуло «широкую работу с гражданским населением», пишет автор.

По данным WSJ, в 2018 году шведское правительство распространило среди граждан 20-страничную брошюру, озаглавленную «На случай кризиса или войны», где содержались самые базовые рекомендации о том, как вести себя в таких ситуациях; в документе был и список припасов, которые следует иметь гражданам, и разъяснения по поводу того, что означают сигналы централизованной системы оповещения, и рекомендации о том, как вычислять дезинформацию как в мирное, так и в военное время. «Если на Швецию нападёт другая страна, мы никогда не сдадимся, — цитирует брошюру WSJ. — Поэтому любая информация о том, что сопротивление нужно прекратить, будет ложной».

Шведское министерство по чрезвычайным ситуациям параллельно организовало в школах специальные занятия с подростками, где школьникам объясняли, что им понадобится и как им себя вести в различных критических ситуациях от блэкаутов до отказа систем связи, продолжает обозреватель WSJ. Ученикам также рассказывали, как вычислить дезинформацию, отмечает автор.

В прошлом году шведское МЧС запустило серию социальных роликов под названием «Готов или сдрейфил?», говорится в материале WSJ. Главным героем серии стал музыкант, который в роликах учился помогать стране, готовясь к различным экстренным ситуациям — например, заранее узнавая, где расположено ближайшее бомбоубежище, устанавливая более надёжный пароль для компьютера или же осваивая бумажные карты, чтобы можно было выжить без телефона. Ко всем роликам прилагались учебные материалы и примерные сценарии учений для предприятий, организаций и школ для проведения ежегодной «Недели подготовки к чрезвычайным ситуациям», которую в Швеции объявляют осенью, пишет WSJ.

По информации американской газеты, Швеция также планирует создать центр кибербезопасности, а к следующему году — открыть новое Агентство психологической обороны, на которое будет возложена задача обучать граждан критическому анализу информации и правильному реагированию на дезинформацию. Как сообщили WSJ местные чиновники, министерство по чрезвычайным ситуациям уже ведёт профильную подготовку гражданских служащих и обзавелось специальными рабочими группами, которые могут быть отправлены на помощь местным властям, когда те подвергаются каким-либо посягательствам. В частности, в прошлом году специалистам ведомства уже пришлось оказать поддержку больнице в городке Сёдертелье, подвергшейся «многочисленным и странным атакам со стороны иностранных агентов», которые распространяли ложные сведения о том, будто в больнице игнорируют просьбы пациентов, а сама она скоро не выдержит притока больных, пишет WSJ.